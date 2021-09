Los codiciados Premios Emmys 2021 están a punto de llegar a la pantalla para revelar quienes se llevaran la preciada estatuilla como lo más destacado de la televisión.

La versión número 73 de los Primetime Emmys se realizarán este domingo 19 de septiembre, reuniendo a las grandes estrellas de la TV, quienes descubrirán quienes son los elegidos para llevarse la estatuilla.

La categoría de drama contiene grandes sorpresas este año, con This is Us retornando luego de su ausencia del año pasado y los servicios de streaming tomando control de la sección, con The Crown consiguiendo su cupo como una de las mejores serie desde su estreno.

Aquí te mostramos un listado sobre de qué tratan las series nominadas y en que plataforma se podrán disfrutar de su capítulos.

Nominados a Mejor Serie de Drama

The Boys (Amazon)

Una de las sorpresas entre las nominaciones, la serie del servicio streaming basada en el comic del mismo nombre, cuenta la historia de un grupo de superhéroes liderados por Billy Butcher. El grupo de superpersonas usan sus poderes para motivos que se alejan de la típica actitud de los héroes tradicionales y se embarcan en una búsqueda heroica para exponer secretos.

Bridgerton (Netflix)

La exitosa serie creada por Shonda Rhimes se llevó 12 nominaciones esta temporada, la serie con tan solo una temporada al aire dejó una impresión en sus seguidores y en la crítica. La ficción de Netflix cuenta la historia de ocho hermanos pertenecientes a la poderosa familia Bridgerton, quienes buscan encontrar su camino en la vida luchando además con la alta sociedad londinense.



The Crown (Netflix)

La cuarta temporada de la serie dramática de época de Netflix, The Crown, que narra la vida del Palacio de Buckingham desde 1944, ha acumulado la sorprendente suma de 24 nominaciones, empatando con The Mandalorian.

El cuento de la criada (Hulu)

La serie se anotó con 21 nominaciones en esta edición de los premios. La trama cuenta la historia de la vida en Gilead, una sociedad totalitaria en lo que fue Estados Unidos. Gilead está gobernado por un régimen fundamentalista que trata a las mujeres como propiedad del estado y se enfrenta a desastres ambientales y una tasa de natalidad en picada.

Territorio Lovecraft (HBO)

A pesar de su cancelación, la serie logró buenos resultados de la crítica logrando 18 nominaciones al evento. Basado en la novela homónima de Matt Ruff, Lovecraft Country sigue a Atticus Freeman (Jonathan Majors) cuando se encuentra con su amiga Letitia (Jurnee Smollett) y su tío George (Courtney B. Vance) para embarcarse en un viaje por carretera por el Jim de la década de 1950. Crow America en busca de su padre desaparecido (Michael Kenneth Williams).

The Mandalorian (Disney+)

La serie protagonizada por Pedro Pascal se anotó 24 nominaciones al igual que The Crown y es un spin-off de Star Wars. La historia inicia después de los eventos de Return of the Jedi (1983) y la caída del Imperio Galáctico, The Mandalorian sigue a Din Djarin, un cazarrecompensas mandaloriano solitario en los confines de la galaxia.

Pose (FX)

La serie está en su tercera y última temporada, y trata sobre la escena cultural afroamericana y latina LGBTQ y de género no conformista de la ciudad de Nueva York en la década de 1980, principios de la década de 1990 en la segunda temporada y mediados y finales de la década de 1990 en la tercera temporada.

This is Us (NBC)

El exitoso drama familiar logró nuevamente una nominación luego de que no fuera considerada el año pasado, situación que sorprendió a los fans. La serie trata sobre la historia de la familia Pearson durante tres periodos distintos. Es protagonizada por Milo Ventimiglia y Mandy Moore.