Los codiciados Premios Emmys 2021 están a punto de llegar a la pantalla para revelar quienes se llevaran la preciada estatuilla como lo más destacado de la televisión.

La versión número 73 de los Primetime Emmys se realizarán este domingo 19 de septiembre, por lo que te compartimos el listado completo de estrellas que podrían llevarse a casa el trofeo. Kate Winslet, Elizabeth Olsen, Anya Taylor-Joy, Jason Sudeikis y Michaela Coel son algunos de los actores favoritos a llevarse el honor.

Los programas nominados incluyen Mare of Easttown, The Crown, WandaVision, The Queen's Gambit, Ted Lasso y I May Destroy You, entre muchos más.



¿Quiénes son los nominados a los Emmy 2021?





Mejor serie



The Boys (Amazon)

Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

El cuento de la criada (Hulu)

Territorio Lovecraft (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX)

This is Us (NBC)



Mejor actor protagonista



Sterling K. Brown (This is Us)

Jonatahn Majors (Territorio Lovecraft)

Josh O'Connor (The Crown)

Regé-Jean Page (Bridgerton)

Billy Porter (Pose)

Matthew Rhys (Perry Mason)



Mejor actriz protagonista



Uzo Aduba (En terapia)

Olvia Colman (The Crown)

Emma Corrin (The Crown)

Elisabeth Moss (El cuento de la criada)

Mj Rodriguez (Pose)

Jurnee Smollett (Territorio Lovecraft)



Mejor actor secundario



Michael K. Williams (Territorio Lovecraft)

John Lithgow (Perry Mason)

Tobias Menzies (The Crown)

O-T Fagbenle (El cuento de la criada)

Max Minghella (El cuento de la criada)

Bradley Whitford (El cuento de la criada)

Giancarlo Esposito (The Mandalorian)

Chris Sullivan (This Is Us)



Mejor actriz Secundaria



Aunjanue Ellis (Territorio Lovecraft)

Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Emerald Fennell (The Crown)

Madeline Brewer (El cuento de la criada)

Ann Dowd (El cuento de la criada)

Yvonne Strahovski (El cuento de la criada)

Samira Wiley (El cuento de la criada)



Mejor Dirección



Bridgerton (Diamond Of The First Water, Julie Anne Robinson)

The Crown (Fairytale, Benjamin Caron)

The Crown (War, Jessica Hobbs)

El cuento de la criada(The Wilderness, Liz Garbus)

The Mandalorian (Chapter 9: The Marshall, Jon Favreau)

Pose (Series finale, Liz Garbus)



Mejor Guion



The Boys (What I Know, Rebecca Sonnenshine)

The Crown (War, Peter Morgan)

El cuento de la criada (Home, Yahlin Chang)

Territorio Lovecraft (Sundown, Misha Green)

The Mandalorian (Chapter 13: The Jedi, Dave Filoni)

The Mandalorian (Chapter 16: The Rescue, Jon Favreau)

Pose (Series Finale, Ryan Murphy, Brad Falchuck, Steven Canals, Janet Mock)



Comedia



Mejor serie



Black-ish (FOX)

Cobra Kai (Netflix)

Emily in Paris (Netflix)

El Método Kominsky (Netflix)

Hacks (HBO Max)

Pen15 (Hulu)

The Flight Attendant (HBO Max)

Ted Lasso (Apple TV+)



Mejor actor protagonista



Anthony Anderson (Black-ish)

Michael Douglass (El Método Kominsky)

William H. Macy (Shameless)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Kenan Thomson (Kenan)



Mejor actriz protagonista



Aidy Bryant (Shrill)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Alison Janney (Mom)

Tracee Elis Ross (Black-ish)

Jean Smart (Hacks)



Mejor actor secundario



Carl Clemons-Hopkins (Hacks)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Brendan Hunt (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Jeremy Swift (Ted Lasso)

Paul Reiser (El Método Kominsky)



Mejor actriz secundaria



Hannah Einbinder (Hacks)

Aidy Bryant (Saturday Night Live)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Cecily Strong (Saturday Night Live)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Rosie Perez (The Flight Attendant)



Mejor dirección



B Positive (Piloto, James Burrows)

The Flight Attendant (In case of Emergency, Susanna Fogel)

Hacks (There is No Line, Lucia Aniello)

Mom (Scooby-Doo Checks And Salisbury Steak, James Widdoes)

Ted Lasso (Biscuits, Zack Braff)

Ted Lasso (The Hope That Kills You, MJ Delaney)

Ted Lasso (Make Rebecca Great Again, Declan Lowney)



Mejor guion



The Flight Attendant (In case of Emergency, Steve Yockey)

Girls5eva (Piloto, Meredith Scardino)

Hacks (There Is No Line, Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky)

Pen15 (Play, Maya Erskine)

Ted Lasso (Make Rebecca Great Again, Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Joe Kelly)

Ted Lasso (Piloto, Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt, Joe Kelly)



Miniseries y películas de televisión



Mejor miniserie



Podría destruirte (HBO)

Mare of Easttown (HBO)

Gambito de dama (Netflix)

El ferrocarril subterráneo (Amazon)

WandaVision (Disney+)



Mejor película de televisión



Dolly Parton’s Christmas on the Square (Netflix)

Oslo (HBO)

Robin Roberts Presents: Mahalia (Lifetime)

Sylvie’s Love (Amazon Prime)

Uncle Frank (Amazon Prime)



Mejor actor protagonista



Paul Bethany (WandaVision)

Hugh Grant (The Undoing)

Ewan McGregor (Helston)

Lin Manuel Miranda (Hamilton)

Leslie Odom Jr (Hamilton)



Mejor actriz protagonista



Michaela Coel (Podría destruirte)

Cynthya Erivo (Genius)

Elizabeth Olsen (WandaVision)

Anya Taylor-Joy (Gambito de dama)

Kate Winslet (Mare of Easttown)



Mejor actor secundario



Daveed Diggs (Hamilton)

Jonathan Groff (Hamilton)

Anthony Ramos (Hamilton)

Paapa Essiedu (Podría destruirte)

Evan Peters (Mare of Easttown)

Thomas Brodie-Sangster (Gambito de dama)



Mejor actriz secundaria



Phillipa Soo (Hamilton)

Renée Elise Goldsberry (Hamilton)

Jean Smart (Mare of Easttown)

Julianne Nicholson (Mare of Easttown)

Moses Ingram (Gambito de dama)

Kathryn Hahn (WandaVision)



Mejor dirección



Hamilton (Thomas Kail)

Podría destruirte (Michaela Coel, Sam Miller)

Mare of Easttown (Craig Zobel)

Gambito de dama (Scott Frank)

El ferrocarril subterráneo (Barry Jenkins)

WandaVision (Matt Shakman)



Mejor Guion



Podría destruirte (Michaela Coel)

Mare of Easttown (Brad Ingelsby)

Gambito de dama (Scott Frank)

WandaVision (All-New Halloween Spooktacular!, Chuck Hayward)

WandaVision (Filmed Before a Live Studio Audience, Jac Schaeffer)

WandaVision (Previously On, Laura Donney)



Otras categorías



Mejor serie animada



Big Mouth (Netflix)

Bob's Burger (FOX)

Primal (Adult Swim)

Los Simpson (FOX)

South Park (Comedy Central)



Mejor serie documental



Allen V. Farrow (HBO)

American Masters (PBS)

City So Real (National Geographic)

Pretend It's a City (Netflix)

Secrets Of The Whales (Disney+)