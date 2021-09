La actriz MJ Rodríguez hizo historia en los Emmy al ser la primera mujer trans en ser nominada como mejor actriz principal en una serie dramática por su rol como Blanca Evagelista en el exitoso programa de FX Pose.

En conversación con ELLE la actriz se refirió a que siento luego de entrar a la historia de los premios con su nominación.

"La sensación es eufórica, alegre y alucinante también. Debido a que 10 años antes de que Pose fuera siquiera un pensamiento, estaba trabajando muy duro para realmente posicionarme en la industria y luchar por un lugar seguro, no solo para mí, sino para los que vienen detrás de mí, y pensar que un momento como este puede suceder, no pasa desapercibido".

Asimismo agregó que la experiencia ha sido única. "Es surrealista, niña. Lo soñé, lo pensé, pero nunca pensé que sucedería. Hubo una pelea dentro de los 10 años de ir a las audiciones y enfrentar rechazo tras rechazo, algunos por no estar lista todavía, la mayoría por mi identidad como mujer trans, y ver que la Academia, y mucho menos el mundo, realmente me recibe. no solo como una actriz nominada al Emmy, sino como una mujer protagonista de un programa de televisión, es una lección de humildad y estoy realmente bendecida".

La actriz también se refirió a cómo se han abierto más oportunidades para los actores trans en los más recientes años en comparación a cuando recién ingresó en la industria.

"He visto una gran variedad de oportunidades dentro y fuera de la actuación para mujeres trans. Con actrices como Alexandra Gray y Laverne Cox y modelos como Leyna Bloom, el trabajo que planteó Pose, y obtener una nominación como esta, siento que finalmente está abriendo la puerta".

"Tantas mujeres trans en la comunidad finalmente están siendo vistas, no solo por nuestra transidad, sino por el trabajo que ponemos en nuestro oficio, sin importar cuál sea el oficio", concluyó.