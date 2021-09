The Crown | ¿A qué categorías está nominada en los Emmy 2021 la exitosa serie sobre la familia real?

La cuarta temporada de la serie dramática de época de Netflix, The Crown, que narra la vida del Palacio de Buckingham desde 1944, ha acumulado la sorprendente suma de 24 nominaciones, empatando con The Mandalorian.

La serie sobre la historia de la familia real británica ha cosechado éxitos desde su estreno el año 2016 y este año no fue la excepción.

Las protagonistas de la serie son candidatas a llevarse el galardón a mejor actriz principal en un drama, Olivia Colman como la reina Isabel II y Emma Corrin como la princesa Diana se enfrentan por la estatuilla.

La serie cuenta con varias otras actrices y actores como nominados para papeles principales y secundarios: Josh O'Connor, que interpreta al príncipe Carlos, como actor principal destacado en un drama; Tobias Menzies como el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, por Mejor Actor de Reparto en un Drama; Gillian Anderson como Margaret Thatcher; Helena Bonham Carter como la Princesa Margaret y Emerald Fennell como Camilla Parker Bowles por Mejor Actriz de Reparto en un Drama.

Revisa las categorías y contra quienes compite The Crown

¿A qué categorías está nominada The Crown en los Emmy 2021?

Mejor serie



The Boys (Amazon)

Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

El cuento de la criada (Hulu)

Territorio Lovecraft (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX)

This is Us (NBC)



Mejor actor protagonista



Sterling K. Brown (This is Us)

Jonatahn Majors (Territorio Lovecraft)

Josh O'Connor (The Crown)

Regé-Jean Page (Bridgerton)

Billy Porter (Pose)

Matthew Rhys (Perry Mason)



Mejor actriz protagonista



Uzo Aduba (En terapia)

Olvia Colman (The Crown)

Emma Corrin (The Crown)

Elisabeth Moss (El cuento de la criada)

Mj Rodriguez (Pose)

Jurnee Smollett (Territorio Lovecraft)



Mejor actor secundario



Michael K. Williams (Territorio Lovecraft)

John Lithgow (Perry Mason)

Tobias Menzies (The Crown)

O-T Fagbenle (El cuento de la criada)

Max Minghella (El cuento de la criada)

Bradley Whitford (El cuento de la criada)

Giancarlo Esposito (The Mandalorian)

Chris Sullivan (This Is Us)



Mejor actriz Secundaria



Aunjanue Ellis (Territorio Lovecraft)

Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Emerald Fennell (The Crown)

Madeline Brewer (El cuento de la criada)

Ann Dowd (El cuento de la criada)

Yvonne Strahovski (El cuento de la criada)

Samira Wiley (El cuento de la criada)



Mejor Dirección



Bridgerton (Diamond Of The First Water, Julie Anne Robinson)

The Crown (Fairytale, Benjamin Caron)

The Crown (War, Jessica Hobbs)

El cuento de la criada(The Wilderness, Liz Garbus)

The Mandalorian (Chapter 9: The Marshall, Jon Favreau)

Pose (Series finale, Liz Garbus)



Mejor Guion



The Boys (What I Know, Rebecca Sonnenshine)

The Crown (War, Peter Morgan)

El cuento de la criada (Home, Yahlin Chang)

Territorio Lovecraft (Sundown, Misha Green)

The Mandalorian (Chapter 13: The Jedi, Dave Filoni)

The Mandalorian (Chapter 16: The Rescue, Jon Favreau)

Pose (Series Finale, Ryan Murphy, Brad Falchuck, Steven Canals, Janet Mock)