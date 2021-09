Los Premios Emmys 2021 están a punto de llegar a la pantalla para revelar quienes se llevarán la preciada estatuilla como los más destacado de la televisión este año..

La versión número 73 de los Primetime Emmys se realizan este domingo 19 de septiembre y hay varias sorpresas en las nominaciones. Grandes rostros de la industria como Kate Winslet obtuvieron una nominación, así como también series recién estrenadas.

Entre los programas que disputan el preciado premio se encuentran Mare of Easttown, The Crown, WandaVision, The Queen's Gambit, Ted Lasso y I May Destroy You, entre muchos más.

Sin duda, los servicios de streaming marcaron su presencia en esta nueva versión. Amazon, Netflix y Disney Plus tienen diversas producciones nominadas. Pero, ¿en cuáles plataformas se pueden ver las series nomiandas? en Redgol te indicamos en qué canales o servicios de streaming podrás disfrutas de las series que podrían llevarse la preciada distinción. Revisa el listado a continuación.

¿Dónde ver las series nominadas?

Mejor serie



The Boys (Amazon)

Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

El cuento de la criada (Hulu)

Territorio Lovecraft (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX)

This is Us (NBC)

Comedia



Mejor serie





Black-ish (FOX)

Cobra Kai (Netflix)

Emily in Paris (Netflix)

El Método Kominsky (Netflix)

Hacks (HBO Max)

Pen15 (Hulu)

The Flight Attendant (HBO Max)

Ted Lasso (Apple TV+)





Miniseries y películas de televisión





Mejor miniserie



Podría destruirte (HBO)

Mare of Easttown (HBO)

Gambito de dama (Netflix)

El ferrocarril subterráneo (Amazon)

WandaVision (Disney+)



Mejor película de televisión



Dolly Parton’s Christmas on the Square (Netflix)

Oslo (HBO)

Robin Roberts Presents: Mahalia (Lifetime)

Sylvie’s Love (Amazon Prime)

Uncle Frank (Amazon Prime)

Otras categorías





Mejor serie animada



Big Mouth (Netflix)

Bob's Burger (FOX)

Primal (Adult Swim)

Los Simpson (FOX)

South Park (Comedy Central)



Mejor serie documental



Allen V. Farrow (HBO)

American Masters (PBS)

City So Real (National Geographic)

Pretend It's a City (Netflix)

Secrets Of The Whales (Disney+)