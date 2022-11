Mauricio Medina reapareció entre los titulares de la prensa local la semana pasada, a propósito de que repentinamente reveló que le amputaron uno de sus dedos, producto del descuido de la diabetes que padece. Pero ahora anunció que se retira definitivamente del humor.

De paso, el comediante le pegó un raspacachos a Paul Vásquez, El Flaco, sobre quien explicó la razón por la que nunca lo perdonará.

Al mismo tiempo, Medina indicó las motivaciones que lo llevaron a tomar la radical decisión, además de confirmar que habrá una despedida a confirmarse próximamente.

¿Por qué Mauricio Medina se retira del humor?

"El 2 de diciembre tengo trabajo, a fines de diciembre también tengo peguita. La gente que quiere contratarme ni un problema. De la cabeza estoy bien, tengo buen repertorio. De todas maneras, para palear mis gastos, yo no quiero que me hagan un beneficio ni nada de eso, sino que quiero hacer una rifa", comentó en un video que fue publicado en su cuenta de Instagram.

Y, entonces, confirmó: "Tengo un par de show más, pero le anuncio mi retiro a todos. Me voy a retirar de hacer humor para vivir mi vida un poco más tranquila, no tan estresado, y voy a cambiar de aire, así que vamos a fijar una fecha de despedida, de hacer el show que estamos haciendo ahora".

Eso para luego entregar sus razones para el giro en su vida. Algo que planteó postulando que "me retiro por hartas cosas: primero, porque la prensa no fue muy respetuosa conmigo. Y para que no pregunten más: no voy a volver con el Flaco (Paul Vásquez). Y también para que vean lo que yo hago solo".

"Yo soy muy orgulloso de lo que tengo y no voy a estar prestándome para ese tipo de cosas", remató.