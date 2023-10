Tristes noticias para la escena humorística en Chile. Se trata del reconocido comediante Mauricio Medina, conocido por su personaje “El Indio” en Dinamita Show, quien estaría enfrentando una situación de salud compleja, debido a la publicación de un amigo íntimo, revelando que Medina se encuentra hospitalizado en el centro médico de Arica.

Mauricio Medina “El Indio” se encuentra es estado complejo de salud

“Sufrió una descompensación diabética”, es parte de lo que Mauricio Paredes reveló en el registro, donde además el exconsejero regional de dicha ciudad pidió de corazón a sus seguidores de redes sociales que se unan en esta oración colectiva como gesto de fe para la salud del humorista.

Además, cabe señalar que, de acuerdo a lo indicado por Paredes, incluso Carabineros tuvo que intervenir en el traslado de urgencia a Medina, quien finalmente quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de Arica.

“No querían que esto saliera a la luz pública, pero yo necesito urgente una cadena de oración por Mauricio Medina“, indicó el hombre en el registro a través de Facebook.

De ese modo, esta situación ha resultado muy preocupante por la familia y círculos cercanos de Medina: “Pedirle a la gente que hagamos una cadena de oración por él, porque yo creo que amerita una oración de todos”, solicitó.

“Había que hacer este video para darle la tranquilidad a la gente de que está en buenas manos, que está en cuidados intensivos, tiene una complicación más o menos grave, pero el poder de Dios es mucho más grande”, cerró.

Por ese lado, es de público conocimiento que El Indio, padece de diabetes, lo que le ha generado diversas complicaciones de salud a lo largo de su vida. Además, ya había tenido un delicado estado de salud hace poco más de un año, cuando dio a conocer que estuvo obligado a someterse a una operación quirúrgica producto de su diabetes.

Específicamente, el popular humorista de Dinamita Show, dio a conocer que le amputaron un dedo del pie, a raíz de la enfermedad crónica que le aqueja.

“Se me infectó el pie, pasaron tres días y ya estaba para cortarse, entonces fue culpa mía. Me amputaron porque me podía dar una septicemia, enfermarme y morir”, reveló el comediante.

Lo positivo es que el comediante tuvo confianza en el proceso que lo dejó caminando con muletas.

“El doctor me dijo que sí, que podía andar bien, pero que debería tener un poco más de cuidado, no tropezar más veces de lo habitual”.

Al ser consultado el por qué de su publicación en Facebook, comentó que es para reflexionar sobre la enfermedad y sus cuidados. “Solo con la intención de que tomen conciencia de lo delicado e importante que es el cuidado y prevención de esta silenciosa enfermedad (diabetes). No me interesa dar entrevistas de ningún tipo, todo lo que tenga que contarles lo haré a través de mis redes sociales, de ante mano muchas gracias por leer y estamos en contacto”, sentenció.