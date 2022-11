Hernán Contreras, actor conocido por aparecer en Pacto de Sangre, salió a apoyar las declaraciones de su colega Gonzalo Valenzuela, quien apuntó que "he sido mucho más abusado que todas las mujeres que yo conozco".

Contreras sabe de tales experiencias sobre todo porque también interpretó al Manguera (personaje popularizado por Valenzuela) en el remake Sinvergüenzas, Convergüenzas, teniendo muy claro lo que esto conlleva.

Fue así que en medio de una conversación con LUN se volcó a darle un espaldarazo a Gonzalo dando ejemplos de su propio punto de vista.

¿Por qué Hernán Contreras apoyó a Gonzalo Valenzuela?

"De repente sentía su agarrón o un beso cuneteado cuando te pedían fotos. Muchas personas confunden lo que es una obra de teatro, con pasar a llevar tu espacio personal, tanto hombres como mujeres", aclaró el actor.

Además, añadió que "me llegan desnudos por Instagram, de hombres y mujeres. A veces abres los mensajes y aparece la foto. Al final, tomas la decisión de no revisar mensajes de gente que no conoces. Es bastante incómodo porque no lo pediste".

"Esto no tiene que ver con igualar y decir que esto nos pasa igual que a ustedes (mujeres). El abuso y acoso lo viven más las mujeres, pero se trata de respeto", subrayó el intérprete.