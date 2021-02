Hernán Contreras posa por primera vez desnudo: "Siempre quise hacer algo así, pero la inseguridad me frenaba"

El reconocido actor de teleseries sorprendió a sus más de 170 mil seguidores al compartir fotografías en donde posaba desnudo.

En conversación con el portal Fototech.cl el actor reveló sus motivos para realizar la sesión fotográfica. “Siempre quise hacer algo así, pero la inseguridad me frenaba. Esta vez me lo ofrecieron y decidí lanzarme no más. Nunca había tenido tantos me gusta en una foto”, señaló el intérprete.

La sesión la realizó el fotógrafo Fernando Gutiérrez Aliaga, el estilista Lucas Wayne y la maquilladora Danivia Marín. “Me gustó mucho el resultado. Tuvo todo un tratamiento y profesionalismo del cual estoy muy agradecido”, comentó Contreras.

El actor es conocido en nuestro país debido a su participación en exitosas producciones nacionales como "Aquí Mando Yo", "Mamá Mechona", "Chipe Libre", "Veinteañero a los 40", "Pacto de Sangre" y más recientemente fue parte de la teleserie de Mega "Yo Soy Lorenzo".

La imagen en sus redes sociales suma más de 37 mil me gusta y se ha llenado de elogios. Sus seguidores señalan "Primero, casi me dio un infarto, segundo citas a Bill Hicks, otro infarto, tercero ya no sé, se me fueron los pensamientos... Hernán eres un tesoro nacional", "Hecho a mano... una escultura griega" , "Como una obra de Miguel Ángel", son alguno de los mensajes que le dejaron al actor.