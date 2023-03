Una inesperada nueva baja vive el programa de competencia de Canal 13, Aquí se Baila, luego de que Daniela Aránguiz, quien acababa de entrar al espacio de entretenimiento, tuvo que retirarse antes de debutar en la pantalla producto de una lesión.

La situación ocurrió el lunes durante un ensayo, y en conversación con el programa Zona de Estrellas, del cual es panelista, la ex integrante de Mekano reveló que es posible que no regrese a la competencia de baile, ya que durante los ensayos, sufrió un accidente que la dejó con una costilla fracturada.

Daniela Aránguiz sufrió un accidente durante sus ensayos para participar en el programa Aquí se Baila, el cual le dejó una costilla fracturada significando su salida del espacio, pese a que a la fecha no aparecía en pantalla.

“Hoy día estábamos preparándonos, porque ya mañana grabábamos el programa del baile, teníamos las dos coreografías montadísimas, súper bonitas, espero poder mostrarlas más adelante”, señaló según recogió Publimetro.

Todo ocurrió durante un lift. “Darwin (compañero de baile) me tomó de la costilla, pero todo esto sin querer, porque yo no tengo técnica, y al no ser bailarina, me fracturé una costilla”, explicó.

Horas después de lo sucedido, la ex participante de El Discípulo del Chef comenzó a sentir fuertes molestias, por lo que decidió ir a una clínica a realizarse un chequeo. Sin embargo, no imaginó que el resultado la alejaría de su nueva aventura televisiva.

“Me dieron 15 días de reposo, lo más seguro es que ya no entre a la competencia de baile, porque van súper desfasados. Estaba súper entusiasmada, es algo que me encantaba”, expresó.

Del programa la contactaron para decirse que podía participar de vuelta. “Me dijeron: ‘Hace un baile igual, sin lift’. Y yo dije: ‘No, o sea, no voy a bailar si tengo una costilla fracturada’”, señaló, para luego agregar: “ya no tengo 20 años para sobre exigirme sin motivo, así que, lamentablemente, voy a tener que renunciar al baile”.