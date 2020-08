Piden a la pareja de Raquel Argandoña cuidarla en estos difíciles momentos

Han pasado un poco más de dos semanas desde que Nano Calderón amenazó y atacó a su padre, el abogado Hernán Calderón. Dado este escenario, una de las personas que más se ha visto afectada, ha sido Raquel Argandoña.

La opinóloga en una entrevista en La Tercera, relató cómo se enteró del hecho: "Mi hijo llega a la casa... Yo le digo 'qué hiciste, hijo, qué hiciste'. Me cuenta, se queda unos minutos y se va. 'Tengo que irme', me dice. Yo le digo '¿adónde vas? Quédate aquí. Lo resolveremos como familia'". De acuerdo con Argandoña, Nano no le explicó "nada. Solo que 'peleamos, que el papá llamó a Carabineros y tengo que irme'. Eso, nada más".

Por esta razón, luego que se hizo público el ataque, la pareja de Raquel Argandoña, Félix Ureta, ha recibido cientos de mensajes en redes sociales. ¿Por qué razón? Los seguidores de la panelista, le han pedido al empresario que “por favor cuide a Raquel” en estos momentos tan difíciles.

En una de las últimas publicaciones que compartió en Instagram, Ureta recibió varios mensajes que decían que “no deje sola a Raquel” y que “en estos momentos no la abandone”.

Sin embargo, también hay usuarias que lo increparon por la supuesta actitud que ha tenido Félix con Argandoña, ya que, según ellos, “la ha dejado sola en todo momento”.

Recordemos que la pareja celebró hace algunas semanas un año de relación.