Cambió la fama por el pan: Peter La Anguila revela radical giro en su vida

Fama, escándalos y pan parecen ser los tres elementos fundamentales en la vida de la ex estrella de Youtube Peter La Anguila, quien ha visto más de un radical giro en su vida, desde que alcanzó una legendaria viralización con su hit "El estilo de Peter La Anguila".

Corría el 2012 cuando repentinamente ese hit tomó por sorpresa a los usuarios de Youtube, alcanzando reproducciones estratosféricas y lanzando a la vida pública a Pedro Dayán Millán, el hombre tras el pegajoso tema.

Dayán permanecía desaparecido, sobre todo después de un par de escándalos que protagonizó, pero ahora reapareció para actualizar su perfil público, a través del programa "De primera mano" de Imagen Televisión.

Sobre la canción recuerda que "en menos de 24 horas ya tenía 5 millones de reproducciones. Fue un cambio de la noche a la mañana".

Hubo un par de incursiones más en la música, pero repentinamente llegó 2015, cuando Peter La Anguila se vio envuelto en una vorágine de excesos que lo llevaron a la cárcel tras ser acusado de violencia doméstica contra la madre de sus gemelos Xenia Millán.

Sobre el incidente contó que "quince días antes fue ella la que cayó presa por violencia doméstica hacia mí. Eso es lo que nadie sabe. Pero como es la mamá de mis hijos, retiré todos los cargos".

"Después vuelve a haber otra discusión. Los vecinos llaman a la policía, salgo y digo que fui yo. Ella retira los cargos, pero me cae arriba el Estado de Florida", añadió.

Cinco mil dólares de fianza le garantizaron la libertad en esa oportunidad. Pero dos años más tarde, ya en 2017, tuvo nuevamente problemas con la ley por posesión de cocaína.

De acuerdo con Dayán Millán esto fue consecuencia de la fama de la que aún gozaba: "es un mundo donde ves de todo, entras a una fiesta y hay todo: cocaína, marihuana. Las mujeres se me tiraban encima".

"Antes yo era el que corría tras ellas, y ahora tenía que correr para que no me cayeran encima", aseguró La Anguila, quien pasó 21 días en la correccional de Miami.

Ahora las cosas han cambiado. "Antes todo el mundo estaba a mi lado y ahora nadie me dice nada", indicó en la entrevista. "El asunto es que caí en depresión cuando me tocó enfrentarme a la realidad. Ya no era Peter La Anguila, ahora me tocaba trabajar".

"La gente me miraba y no entendía que una persona tan famosa ahora esté trabajando como cualquiera. Eso me chocaba", admitió.

Su vida ahora gira en torno a la panadería gracias a la que actualmente se sostienen que lo mantiene viviendo como una persona común y corriente. "Lo que hacemos es la masa de pan para restaurantes y aeropuertos. El pan de nosotros es salado y a la vez un poco dulce", cerró.