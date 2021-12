Este miércoles, HBO Max publicó, a través de sus redes sociales, un video donde se promocionaban todas las novedades y los estrenos que tendrá la plataforma durante el próximo año.

En este clip se anunciaba la llegada de nuevas temporadas de exitosas series como 'Euphoria', 'Hacks', 'Barry', 'The Flight Attendant', 'His Dark Materials', 'Raised by Wolves' y 'Westworld'.

Eso no es todo porque también se daban a conocer las primeras imágenes del spin-off de 'Game of Thrones' titulado 'House of The Dragon', 'DMZ', 'The Gilded Age' y 'Peacemaker', entre otros.

Precisamente de este último título, se pudieron ver algunas escenas donde un hombre mantenía una conversación con el superhéroe interpretado por John Cena. El funcionario del hospital le preguntaba: "¿Qué superhéroe eres tú?" a lo que Cena responde "Peacemaker". La respuesta del otro hombre es de incredulidad diciéndole: "no hay ningún superhéroe que se llame Peacemaker".

Anteriormente, habíamos conocido un adelanto que mostraba como el personaje cree en la búsqueda de la paz por el costo que sea necesario.

¿Qué día se estrena en HBO Max?

Peacemaker, la nueva serie de HBO Max, llegará a su catálogo el próximo 13 de enero de 2022 con sus tres primeros episodios, los que tendrán una duración de entre 40 a 44 minutos.