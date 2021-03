Paul Vásquez habla sobre la ayuda que le entregó Antonio Vodanovic: "Él fue el primero que se preocupó de mi adicción

Paul Vásquez, también conocido como "el Flaco" fue invitado al nuevo programa que conduce Martín Cárcamo en Canal 13, "De tú a tú", en donde el humorista compartió momentos muy dolorosos y complejos en su vida. Su paso por Viña del Mar, sus problemas económicos y con las adicciones, en donde recuerda la ayuda de Antonio Vodanovic como alguien fundamental en su rehabilitación.

Sobre el jurado de Yo Soy, el comediante señala "Don Antonio Vodanovic para mí fue el primero que se preocupó de mi adicción. Esto no lo había contado nunca, espero que no se moleste. Pero cuando yo caí detenido, él en vez de condenarme me ayudó a buscar un centro de rehabilitación a este cabro, este cabro no se puede perder".

"Él se preocupó de buscarme la clínica, cuando logra tener todo el contacto de la clínica y todo eso, él me conversa me va a ayudar, y él personalmente me iba a dejar a la clínica y él se preocupaba que las enfermeras me dieras las medicinas, él se preocupa que yo estuviera en mi pieza acostado y ahí se iba.", comentó Vásquez.

Sobre que le diría si tuviera en frente al ex animador del Festival de Viña, el humorista indicó "En ese momento me gustaría tener la lucidez que tengo ahora. que suplante trabajos que tenia para los dinamitas, y en lo personal para mi, me hubiese gustado tener la lucidez que tengo ahora". concluyó.