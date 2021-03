Paul Vásquez revela terrible situación que vivió en su infancia: "Ni siquiera mis hijas lo saben"

El destacado humorista nacional, Paul Vásquez, mejor conocido como "El Flaco" fue invitado a "De tú a tú", nuevo programa que conduce Martín Cárcamo en Canal 13, donde el comediante confesó difíciles momentos que vivió durante su infancia.

En el programa, el artista habló acerca de distintas situaciones que marcaron su vida, desde su infancia hasta el desarrollo de su carrera profesional.

Sin embargo, hubo un momento en que realizó una dolorosa confesión, Paul no pudo evitar quebrarse en ese momento, contando que fue víctima de abuso sexual cuando niño.

“No hay espacio para el odio, no tengo tiempo para odiar, ni siquiera para el hueón' que abusó de mí, lo dije y qué, ni para eso tengo tiempo ni espacio”. El humorista le contó a Martín que el responsable fue un vecino.

“Ojalá sea un alivio. Ni mis hijas saben, ni las preparé”. señaló muy afectado.

El comediante también indicó que llevaba décadas guardando silencio y que incluso su abusador estuvo presente en el funeral de su madre. “Acepté su pésame, cuando ahí yo pude haber reaccionado, haberlo encarado, no fui capaz”.

Luego realizó una potente reflexión: "el sistema no ha sido capaz de proteger a las mujeres, no ha sido proteger a los niños, no ha sido capaz de dar justicia a cosas que están pasando hoy, mujeres maltratadas y el sistema no las cuida ¿Qué van a hacer con alguien que le pasó 40 años atrás?". concluyó el humorista.