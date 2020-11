Patricio Yañez cuenta su verdad tras supuesto romance con Viviana Nunes

En un ejercicio de retro farándula extrema: el ex futbolista Patricio Yáñez se volcó a sincerar su verdad tras los rumores sobre que tuvo un supuesto romance con la popular animadora de televisión de los años ochenta, Viviana Nunes.

Yáñez habló largo y tendido sobre su vida con Mauricio Correa y Felipe Bianchi en el programa de Youtube "Domingos Dominicales", fue en ese momento en que se refirió al momento en que un número especial de la revista VEA lo reunió con Nunes para una sesión fotográfica.

"Tiene más que ver con un tema periodístico, fotográfico, nada más", advirtió Yáñez sobre el mediático episodio que se vio reflejado en las fotografías que detonaron las especulaciones."

El ahora comentarista de Radio Agricultura asegura que fue eso y "nada más. Fue la primera vez y la única que vez que la vi, que estuve con ella. Se hizo toda la sesión fotográfica, toda la historia con lo que quieras y chao".

La foto de Patricio Yañez y Viviana Nunes que lo detonó todo.

"Además había otros compañeros, había otras candidatas, o no sé si habían sido elegidas Miss Chile, no recuerdo bien".

"Pero estaba Sandrino Castec, su metro ochenta y tantos, grandote, el bombardero azul que siempre tenía buena compañía. Yo me aseguraba siempre de andar al lado de Sandrino y todas esas cosas", comentó entre risas.

Antes de cerrar el tema, Yáñez recalcó una vez más que "eso fue. No un invento, porque no fue un invento, es real. Pero fue nada más que un tema fotográfico, una mujer que tenía futuro en televisión y yo tenía futuro, y nos juntaron como dos expresiones".

"Son secos para invitar a salir"

Evidentemente no es la primera vez que se recuerda aquellos rumores. En una entrevista televisiva realizada en 2014, Viviana Nunes se había referido a ello, subrayando que "Pato Yáñez nunca fue y nunca lo ha negado. Tuvo varias entrevistas donde le han preguntado si fue cierto".

"Esa foto fue un chiste. Me llamó el señor Pablo Keller, que trabajaba en la revista Vea. Entonces, me dice: ‘Viviana, son dos figuras emergentes, una del ámbito deportivo, Patricio Yáñez, y otra del ámbito artístico, Viviana Nunes’, que era como la única chiquilla que venía haciendo televisión en esa época, en Televisión Nacional, que llegaba de Arica a Punta Arenas. 'Hagamos un encuentro en Juan Pinto Durán'", explicó la ex animadora.

En el momento de la sesión, "estaban en plena concentración, me llevaron en una van. Fuimos, pasé la tarde con él, en los jardines. Para nada (lo encontraba atractivo), ¡no! Los futbolistas son secos para invitar a salir. Hartos, algunos estaban comprometidos. Me han invitado hasta hace muy poco, así es que no… Son casi todos muy barsas".