Patricia Maldonado habla sobre Pamela Jiles: "A mí me llama la atención lo callada que está"

Nuevamente en el programa que trasmite a través de redes sociales, la ex rostro del Mucho Gusto se refirió a la denuncia que involucra al diputado Raúl Alarcón, conocido también como "Florcita Motuda" acusado de abuso sexual en contra de su ex pareja.

Sobre esto, la cantante habló acerca de la diputada Pamela Jiles y su pareja, Pablo Maltés, y su relación con el caso, luego de que la PDO allanara la casa de Alarcón.

La ex rostro de televisión comenzó diciendo que “A mí me llama la atención lo callada que está la Jiles, ahora no digamos como tiene el potito el Pablo Maltés...Tiene el culo, con todo respeto señora, que no le cabe pero ni un alfiler, porque lo vincularon con que había sido jefe de campaña, que la amistad, que él sabía”, señaló,

Luego la ex panelista de Mega agregó que "La verdad es que no me consta, solo lo estoy haciendo por todo lo que apareció en las redes sociales". y añadió que "me llama la atención que no hayan dado... Es más, a mí me llegaron al celular, por Instagram y Facebook, un montón de fotografías juntos, la Jiles, Raúl Alarcón, el hombre goma, que es Maltés". indicó la cantante.





Pamela Jiles sin embargo, si se ha referido a los hechos, donde a través de un tweet señaló que "Comisión Ética d la Cámara debe aplicar la mayor sanción posible a @florcitamotuda x la gravedad de los hechos. Reiteró q el diputado debe renunciar a su fuero parlamentario y llamo a investigar responsabilidad de su Jefe de Gabinete, Adrián Barahona y cualquier otro involucrado".