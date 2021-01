Patricia Maldonado a Michelle Carvalho: "No te deseo mal, pero vas a terminar más guatona que yo"

En un nuevo capítulo de Las Indomables, programa online que conduce Patricia Maldonado con Catalina Pulido, analizaron la fotografía que subió la modelo Michelle Carvalho a redes sociales, donde sale con un traje de baño que tiene un estampado de león.

Ambas hablaron sobre el aspecto físico de la ex Amor a Prueba, donde le recordaron comentarios que ella emitió en contra de sus ex compañeras de encierro también aludiendo al físico.

"Tiene doble papada el león" señaló Maldonado, quien junto a Pulido comenzaron a reírse. "Una persona que vive del cuerpo, que vive jactándose de la belleza física que tiene y se ríe de la gente que tiene kilitos de más... no te deseo mal, pero vas a terminar más guatona que yo, Carvalho, más guatona que yo" enfatizó.

Luego Cata Pulido consulto si la ex chica reality tenía algún problema de salud. "es bien joven la cabra, tiene 27 años, no ha tenido hijos (...) la boca te traiciona".

A lo que Maldonado contestó: "No le gusto reírte de la gente gorda? bueno, ahora nos toca a nosotros ahora. No hagas con otros los que no te gusta que hagan contigo"

También se refirieron a como Michelle Carvalho trato a Dominique Gallegos en Mundos Opuestos tratándola de "chancha negra". "Yo encontré que ella era muy despectiva" señaló Pulido, quien luego agregó que "mira como es la vida, una cabra tan bonita como ella, 27 años no tiene hijos y esta así. hay que cuidar la boquita, hay que tener cuidado por que por la boca muere el pez".