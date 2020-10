Patricia Maldonado amenaza a Michelle Carvalho: "Yo tengo un archivo, mijita, que se puede llegar a remorir"

¡No se guardó nada! Patricia Maldonado defendió con garras y dientes a Leandro Penna, quien se tomó la palestra nacional esta semana por su polémica declaración sobre las manifestaciones sociales de nuestro país.

La opinóloga, conocida por sus ácidos comentarios, le envió un temerario mensaje a la modelo Michelle Carvalho, advirtiéndole que no le conviene para nada haber dado su opinión sobre el ex chico reality.

“Y aquí están tirando piedritas. Hay guerra, hay guerra, papá. Ay Dios mío, si entenderían. Deberían entender muchos, aquellos que quieren vivir como comunistas ¿Por qué no se van a vivir a Venezuela? ¿A Cuba? Le damos pasaje gratis, que se vayan para allá”, fueron parte de los dichos que sepultaron al argentino en redes sociales.

Pero, ¿Qué dijo Michelle que enfureció tanto a Maldonado? En la publicación de Instagram de la cuenta @prensachilena, la brasileña se refirió a la situación con dos comentarios que fueron aplaudidos por la mayoría de los cibernautas.

“Primero, no debería usar el celular mientras conduce y segundo, debería irse él a la…Saludos”, escribió en primera instancia, para luego agregar: “Con razón le pusieron los cuernos”.

Ante esto, la también cantautora explotó en furia y decidió responderle punto por punto sus mensajes en dicho post. “Yo le voy a contestar, yo le voy a decir una sola cosa a ella. No va a ser ni el primer hombre al que le ponen el gorro, mijita, ni el último”, inició diciendo en su programa “Las Indomables”.

Patricia Maldonado y Catalina Maldonado | Foto: Las Indomables

Patricia Maldonado advierte a Michelle Carvalho







Acto seguido, sacó toda su armería y aseguró que la ex de Joche Bibbó debe tener cuidado con sus palabras porque ella tiene un archivo que la comprometería considerablemente si lo llegara a filtrar.

“Tenga cuidado, tenga cuidado porque usted no fue de los trigos limpios y usted sabe por qué se lo digo. Usted sabe. Usted diría quién es esa vieja. Sí, yo tengo un archivo, mijita, que se puede llegar a remorir. Usted no es nadie y contestarle de esa manera la refleja en lo que usted es: Una pobre y triste mina”, señaló sin pelos en la lengua la ex integrante de “Mucho Gusto”.

Pero esto no quedó ahí, pues luego se dedicó a cuestionar la carrera de modelo de Carvalho. “No ha tenido inteligencia para sacarle partido a que usted es buenamocita. Con eso físico, usted podría sacarle partido. Usted ha abusado del físico, que es distinto. Usted no lo ha sabido usar”.

Sin embargo, la ex figura televisiva quiso dejar en claro que bajo ninguna circunstancia estaba insultando a la brasileña. “No la estoy insultando, insultar…ella insultó a Penna. Yo no la estoy insultando, yo estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad”.