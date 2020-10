"Hay que seguir luchando": Leandro Penna cambia su discurso tras polémicas historias de Instagram

El ex chico reality Leandro Penna habló tras causar revuelto y protagonizar una polémica este lunes por sus dichos contra las manifestaciones sociales se que siguen registrando en las calles de Santiago.

Penna estaba invitado al programa de Instagram de Jordi Castell y revista Velvet, donde inevitablemente tuvo que abordar el momento en que indicó que "aquí los que quieren vivir como comunistas, ¿por qué no se van a vivir a Venezuela a Cuba? Le damos pasajes gratis, que se vayan para allá".

El modelo no eludió su compromiso con Castell y tampoco hablar del tema, indicando que "la verdad que ayer se malinterpretó el video y ya que estoy hablando con vos, te agradezco, porque habíamos planeado esta se nota hace una semana, creo una semana y media”.

"A veces no es que pensamos diferente, a veces pensamos igual, pero imagínate hay mucha gente trabajando en plena calle y yo vengo de un país que ya está destruido. Hace 70 años era un país rico y Chile era muy pobre en ese entonces", lamentó.

Entonces, Penna procedió a alterar su discurso: "hay que seguir luchando, no sé si para igualdad, pero si para equidad. Debería haber mejor salud, debería haber una mejor educación. Hay un montón de cosas para seguir mejorando, porque yo creo que la protesta y la lucha debe seguir".

Al mismo tiempo que admitió que "yo no tengo tiempo, pero si no iría igual, pero no rompería nada, porque todo lo que hay es parte de nosotros y romper significa retroceder todo lo lindo que ya se construyó".

"Yo no soy de derecha, ni izquierda, ni de centroizquierda, nada. Hay cosas que me gustan, y hay cosas que no me gustan", sostuvo el ex participante de "Doble Tentación".

En la misma conversación, Leandro planteó que "hay gente que piensa que yo estoy en un poder adquisitivo acomodado, pero yo soy un trabajador, a mí no me sobra nada".

"Se malinterpretó (el video), porque no es sobre la protesta, porque yo soy parte, pero no puedo ir porque tengo que trabajar, porque tengo que seguir dando para adelante, porque si no iría sin ningún problema, pero la protesta y la lucha es inalcanzable, hay que luchar por una equidad para todos en Chile", recalcó antes de finalizar.

A diferencia de las conversaciones que ha tenido Castell con otras celebridades, esta transmisión en vivo se dio con los comentarios bloqueados. En tanto que, una vez finalizada, el registro fue publicado, pero horas después fue eliminado del perfil de la revista Velvet.