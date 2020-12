Junior Playboy ataca públicamente a Michelle Carvalho por su físico "creo que los excesos de desajuniors tuvieron su efecto"

José Luis Concha más conocido como Junior Playboy se fue con todo contra Michelle Carvalho en Instagram, tras hacer una publicación donde se refería a la modelo, lo que no fue bien recibido por sus seguidores.

En la imagen Junior señala que "creo que los excesos de desajuniors tuvieron su efecto, la vida gira y gira por mucho tiempo fui burlas de Michel que me decía popojunior insinuando que era un hipopótamo, la perdoné . Ya, éramos niños inmaduros ambos en reality, uno no piensa mucho y cometemos errores de los cuales tienen que pasar años para darte cuenta. Si cause daño y si te hicieron daño todos perdonados y pido las disculpas.

Luego agregó que "mi pasado fue por mi parte. A mi la verdad nada me afecta solo me afectó yo, por eso hay que tener cuidado con lo que decimos y deseamos al prójimo. La vida es un circulo todo vuelve a su inicio más evolucionado, pero llega y en ocasiones multiplicado.

Finalizó diciendo "esta es mi reflexión no tiradora de mierda hacía otra persona, quiero que todos tengan la posibilidad de crecer de verdad"

La modelo Michelle Carvalho por su parte respondió que "¿qué tanto drama? me llamabas foca y vaca, y no te acuerdas que yo renuncie al reality (..) debido al bullying y persecución 24/7 "

La respuesta de Michelle en el post de Junior

Ambos conocieron en el exitoso reality de Mega Amor a Prueba el 2015.