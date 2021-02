Patricia Maldonado arremete contra Mon Laferte y su mural: "Usted es la reina del populismo"

En su programa Las Indomables la ex panelista de Mucho Gusto se refirió al mural sobre el ciclo menstrual que pintó la artista nacional en Valparaíso. El mural ha estado en la polémica luego de las declaraciones de la seremi de las culturas, Constance Harvey, quien señaló que la artista podría ser multada si no contaba con los permisos.

Maldonado comenzó diciendo "odio y detesto el populismo, no me gusta la gente populista. Porque la gente populista es la que hace usufructo de cosas que están pasando en Chile en beneficio propio".

Luego agregó: "Hay tantos cabros emergentes, pintores, escultores, jóvenes, que nunca han tenido la oportunidad de que los entrevisten en un canal de televisión y créanme que yo conozco a uno que hace obras maravillosas, pero nunca nadie en este país se ha preocupado, ningún canal, ni un periodista, nada, de ir a bellas artes o de ir a conocer a los escultores emergentes".

Continuo señalando que "Entonces me llamó la atención que algo que no tiene ningún significado, que a este famoso muro le hayan dado tanta importancia".

Sobre los dichos de Mon Laferte, donde señala que el país tiene problemas reales que atender.

La ex rostro de Mega, señaló "Usted es la reina del populismo, porque usted sigue a la manada. Usted la sigue como muchos otros, para seguir vendiendo, para que no la juzguen., para no crear odiosidad. Usted pertenece a la manada, usted es como una oveja". sentenció.