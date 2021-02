Seremi de las Culturas sobre mural de Mon Laferte en Valparaíso: "Es individualista y egoísta"

La exitosa cantante nacional inauguró un mural que ella misma pintó en un edificio de Valparaíso, tras terminar el trabajo, la intérprete de Tu Falta de Querer, habló acerca del significado de la pintura en sus redes sociales.

"Día uno, Mural terminado en Valparaíso. Este mural va de nuestro ciclo menstrual, de nuestros estados de ánimos en esos días y los dolores de guatita" comenzó señalando la artista.

Luego contó su experiencia con su ciclo menstrual. "Cuando yo era chiquitita me desmayaba del dolor, Justo ese día del mural me tocó mi ciclo, y estaba en mi día uno, me dolía todo y la vecina de enfrente me dio una pastilla, que me ayudó a poder seguir pintando a 12 metros de altura". explicó.

El mural sin embargo, no ha estado exento de controversias, en una entrevista con Radio Valparaíso, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de la V Región, Constance Harvey entrego sus impresiones acerca del mural, en donde señaló que "más allá del discurso estético, si es bonito o feo y la discusión que genera el arte me preocupa el tema de que en Valparaíso estamos trabajando con algo super regulado con la afectación en general de los sitios de patrocinio o zona de amortiguación".

Luego agregó que "hay que hacer un trabajo en conjunto con los vecinos y trabajar en el conocimiento y protección de los atributos que hacen que el sector sea sitio Patrimonial. gran parte del cerro alegre y cerros concepción están en esa denominación, es por eso que en el barrio puerto no pintamos murales, sino que recuperamos fachadas con los artistas".

Indicó también que de no contar con los permisos la ganadora del Grammy se arriesga a una sanción. "Valparaíso esta lleno de cerros y lugares donde mejorar, embellecer y no dejar una manifestación egoísta e individualista sobre una plataforma. desconozco si contaba con los permisos del concejo de monumentos nacionales, permisos de los vecinos, pero de no ser así, es posible que se arriesgue a una multa, mas allá de que sea una artista reconocida".