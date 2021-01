"Se me va a quemar el corazón": Mon Laferte estrena nuevo videoclip donde muestra lo crudo del desamor

La artista nacional que ya conoce el éxito tras sus discos La trenza y Norma, vuelve con un nuevo vídeo clip de una de sus canciones de su sexto álbum de estudio.

La ganadora del Latin Grammy, define su nuevo proyecto “con sabor a madera”, y adelante que el single “Se me va a quemar el corazón”, habla sobre la crudeza del desamor.

Según lo señalado por la artista el tema “es una canción muy mexicana, de guitarra y voz. Habla de una ruptura amorosa que es dolorosa por los momentos que vivieron, pero al darse cuenta que era una relación que no tenía un por qué, ella se despide con la cabeza en alto”.

"Se me va a quemar el corazón, se me va a reventar la hiel, de la poca voluntad, de lo débil pa' olvidar de esa tarde de motel, se me desafina el alma, se me aprieta aquí dentro, mátenme las ganas, quiero del amor, desaprender" Se escucha en la primera parte de la canción.

El vídeo clip cuenta la historia de una mujer que está descorazonada luego de terminar su relación amorosa. En el se puede ver a la cantante nacional enfrentándose a su ahora ex pareja en un campo de corrida de toros en donde las imágenes se alternan con flashbacks de su relación. Su ex es interpretado por el actor mexicano Tenoch Huerta.

Revisa a continuación el videoclip.