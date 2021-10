Patricia Maldonado volvió a su ex canal Mega, a dos años desde su salida, esta vez invitada al programa Pecados Digitales. Pero fiel a su estilo no pudo hacer una aparición sin provocar una polémica y reafirmó sus dichos contra Daniela Vega.

La controversia se detonó cuando el activista y creador de contenidos Francesc Morales cuestionó a Maldonado por criticar a Daniela Vega en variadas ocasiones.

"Ella muchas veces llamó a Daniela Vega por un nombre masculino que no corresponde. Eso es un mensaje de odio", le espetó Morales

La ex panelista del matinal entonces se lanzó a responderle: "Voy a contestar bajo mi responsabilidad, sin el ánimo de ofender a nadie. En ese programa (de mi canal de YouTube) dije claramente, porque me lo preguntaron, si es hombre o mujer. Dije que él es dueño que ser lo que se le da la gana… pero él es un hombre".

"No veo cuál es el drama o lo más terrible de lo que dije. No he dicho ni una sola mentira. No es odio, es una realidad. ¿Por qué le molesta la realidad?", puntualizó.

Como dueña del espacio, Javiera Contador frenó a Maldonado para corregirla, resaltándole que esa "no es la realidad, Paty. Por supuesto que Daniela es una mujer. Una mujer trans. Y yo sí creo que es una falta de respeto".

Pero Patricia insistió en que "cada persona es dueña de hacer de su vida lo que quiera. Para mí una falta de respeto es ofender... Nació hombre y se va a morir hombre".

Yamila Reyna, otra de las invitadas, le enristró que "es que ni la ciencia dice lo que tú defiendes, porque se entiende la identidad de género… Si se identifica como mujer, trátala como mujer".

Yamila le preguntó a Maldonado que sentiría si uno de sus hijos fuera transgénero y Patricia: "Habría sido terrible. Pero ¿cuál es la idea? A mí no hay nada que me cargue más que el cinismo. Yo hablo de la parte científica, no de otra cosa. No estoy ofendiendo".

Patricia Maldonado recibe duras críticas de los televidentes por su participación en Pecados Digitales

Si los televidentes ya estaban inquietos con la presencia de Maldonado en Pecados Digitales, estos dichos sentenciaron a la ex figura televisiva ante los ojos del público, desde donde se volcaron a las redes sociales para fustigar la actitud y las opiniones de Patricia.

También hubo algunos que defendieron, pero fueron los menos.

Estas fueron algunas de las reacciones que provocó Patricia Maldonado: