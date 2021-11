Patricia Maldonado sacó todo su avasallador vozarrón para criticar sin cuartel a la periodista y conductora de La Voz de los que Sobran, Alejandra Valle, después de que lamentó los resultados de las Elecciones 2021.

Valle se mostró tremendamente afectada este lunes en su programa online, soltando hasta lágrimas y asegurando tener temor después de José Antonio Kast alcanzó la primera mayoría en los comicios, pasando a segunda vuelta con Gabriel Boric.

"Lo que me da mucha pena, es que siento que ayer ganó un machismo súper profundo. Ganó el patrón de fundo, que es Kast; ganó esa sensación de que prefiero vivir en paz, aunque no tenga derechos, aunque me aplasten, aunque me peguen en la casa", puntualizó Valle.

Patricia Maldonado: ¿Qué dijo la ex Mucho Gusto contra la periodista?

Patricia Maldonado se volcó a su programa Las Indomables para manifestarse con todo en contra de Valle.

"No andamos llorando, esa hueá no te la creyó nadie, perrita, porque eres una mentirosa de tomo y lomo", puntualizó.