La ex Mucho Gusto no tuvo ninguna piedad con el extinto programa de Tonka Tomicic.

Patricia Maldonado sacó la artillería pesada para referirse al final del matinal Bienvenidos, que se registró precisamente este miércoles.

A través de la ventana que le otorga su programa Las Indomables en YouTube, la ex panelista de Mucho Gusto prácticamente despedazó el espacio matutino que tenía Tonka Tomicic.

Así, Maldonado postuló que "José Antonio Neme me dio una risa, hizo un minuto de silencio (...) Lo dijo en forma irónica, me dio risa, lo encontré gracioso".

"Pero el que le puso color, como que se había terminado la Teletón o como que se había terminado el Hospital Barros Luco o la Posta Central, fue Julio César (Rodríguez). Le puso un color", cuestionó.

El asunto es que, para Maldonado, Bienvenidos "ya venía con olor a muerto porque era fome. Había dejado de ser matinal, igual que el Mega, todos los matinales, se terminaron, se fueron a la cresta. No hay matinales porque hoy día pasan a ser prensa y la gente está hasta la coronilla, porque los canales transmiten exactamente lo mismo".

"Que se termine el matinal del 13 a nadie le interesa. La gente que trabaja en el matinal no se va para la casa, son de planta, así que dejemos de andar llorando", recalcó.

Patricia Maldonado: ¿Qué piensa el ex rostro de Mega sobre Tonka Tomicic?

Patricia Maldonado también le dedicó un par de palabras a la animadora de Bienvenidos, Tonka Tomicic.

"Ella podría irse para la casa si llegara a un acuerdo, pero, si el canal tuviera que pagarle los dos años, tendrían que pagarle 840 millones de pesos, porque ella gana 35 millones de pesos mensuales", postuló la patrona de Las Indomables.

Aunque advirtió que "no he visto el contrato, pero eso me lo contó una persona de dentro del canal y que está muy vinculada al segundo, tercer piso".

"Fabricaron un proyecto súper interesante, súper novedoso de entrevistas. Me contaron que se habían grabado algunos pilotos y, por lo que me enteré, es más fome que un terno colgado dentro de un ropero", aseguró Maldonado sobre el proyecto que Canal 13 estaría evaluando para Tomicic ahora.