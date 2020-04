Pato Frez está internado con coronavirus y un cáncer: "Si llegara a irme, me iría muy contento"

Una de las voces más recordadas de la televisión es Patricio Frez. El hombre que acompañó durante años a miles de chilenos en el "Buenos días a todos" se encuentra alejado de la pantalla hace algunos años, pero volvió para dar una lamentable noticia.

En conversación con el matinal Bienvenidos, reveló que está luchando por su vida tras ser diagnosticado con coronavirus y con un cáncer que lo tienen hospitalizado. "Si llegara a irme, me iría contento porque con un granito de arena, colaboro con que nos unamos, que nos llene de esperanza en este país tan dividido. Espero podamos querernos, perdonarnos para olvidar nuestros rencores y echarle para adelante".

Frez, que durante los últimos años se ha entregado a su rol como pastor evangélico, entregó un mensaje para todos quienes lo veían. "La vida no es nuestra, no nos pertenece. Estoy preparado para sanarme, para apoyar y para agradecer y colaborar en todo lo que pueda".

Además y recordando sus polémicas declaraciones contra los homosexuales, la voz en off de los 90' señaló que "uno cambia y es importante cambiar. Es un llamado de atención del destino, de una energía o De Dios, como yo lo creo. Cambié en ser más tolerante, en tener más amor al prójimo. Descubrí que si no me amaba a mí, mis odios estaban hacia el resto".