Tras una larga espera, finalmente el pasado miércoles se estrenó la segunda temporada de Pasión de Gavilanes. A los pocos días de su llegada, se convirtió en una de las producciones más vistas del streaming, posicionándose incluso en el puesto número 1 del Top10.

No obstante, muchos seguidores de la teleserie se han estado preguntando qué pasó con la actriz que dio vida al personaje de Panchita durante la primera temporada, que se emitió entre 2003 y 2004.

Fue durante el 2020, cuando se anunció que el programa tendría un nuevo ciclo de capítulos, que serían la continuación y no un remake de la historia original. Ambientada 20 años después ahora la familia de los gavilanes deberán afrontar nuevas circunstancias que buscan quebrantar la buena relación entre ellos.

Un trágico crimen, involucra a los hijos de una de las parejas como los posibles culpables, lo que desata una gran cantidad de eventos desgarradores que pondrán la relación de amor y lealtad a prueba.

¿Por qué cambiaron a la actriz de Panchita en Pasión de Gavilanes 2?

Uno de los personajes más icónicos de la primera temporada es Panchita López, (Andrea Villareal), la cantante del bar donde los hermanos Reyes tenían sus peleas. Villareal no fue parte de la segunda entrega y en su reemplazo llegó Constanza Hernández.

Si bien, desde Telemundo no hubo una explicación oficial del cambio, la actriz Zharick León, que dio vida a la mejor amiga de Panchita, Rosario Montes, dijo en conversación con People en Español que, al parecer, se debía al nuevo peso de la actriz.

"A mi me llegó el rumor que ella como que había adelgazado y Panchita era rellenita, eso es lo que a mí me llegó, no sé si sea cierto. También un rema de los tatuajes porque Andrea se volvió tatuadora y se puso muchos".

Los 71 nuevos episodios de Pasión de Gavilanes se encuentran disponibles en Netflix.