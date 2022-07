Pasión de Gavilanes, una de las producciones más vistas en Latinoamérica, está cada vez más cerca de estrenar su segunda temporada en el servicio de streaming Netflix.

Los nuevos capítulos de la teleserie que se transmitió entre 2003 y 2004, se ambientarán 20 años después y tendrá a los gavilanes enfrentando nuevas y complicadas situaciones que buscan atentar con su familia.

El trágico asesinato de un profesor sacude a la familia, debido a que todo apunta a que los hijos de una de las parejas son los culpables. Esto desata una gran cantidad de eventos desgarradores que pondrán a prueba su amor y lealtad.

Mario Cimarro, Danna García, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Paola Rey rregresaron para la nueva entrega que primero se emitió en Telemundo. Michel Brown también estuvo presente, pese a que en principio se había descartado su participación.

¿A qué hora se estrena Pasión de Gavilanes 2 en Netflix?

Los 71 nuevos episodios de Pasión de Gavilanes se estrenarán este miércoles 20 de julio a través de Netflix en los siguientes horarios:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 01:00 AM

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Chile, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 03:00 AM

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM

España: 09:00 AM