"Pasapalabra": Belenaza explica su enojo con Julián Elfenbein

Un tenso momento se vivió este martes durante la emisión de "Pasapalabra", cuando Belén "Belenaza" Mora se molestó de sobre manera con la forma de Julián Elfenbein a la hora de conducir el juego de "La Pista Musical".

Mora se enfrentó a Marcelo Marrochino en la competencia, pero su timbre no funcionó de inmediato y esto causó que se elevara la temperatura en el estudio.

Entonces, se dio el siguiente intercambio entre Elfenbein y Mora:

Julián Elfenbein: “¿Vas a cantar o el título? ¿Qué vas a hacer? Canta po, si estabai cantando po, pero…”

Belén Mora: “Espérate”

Elfenbein: “No, pero podí cantar po”

Mora: “Sí, pero, ¿me puedes dejar pensar, porfa?” -ya evidentemente molesta-

Elfenbein: “Sí, pero puedes cantar…”

En ese momento, Belén cantó y terminó adivina el tema, que era "El Rey", de Vicente Fernández. La cosa se distendió un poco, hablando de las proyecciones que tiene la artista de conducir el Festival de Viña.

Pero el conflicto no quedó ahí y los ánimos ya estaban caldeados, por lo que el diálogo se perpetuó por un rato más.

Elfenbein: “Correcto. Se la lleva. Ahí está, ‘El Rey’. Muy bien. Belén Mora dijo El Rey, que es el título de la canción… Perdón, tengo un problema, quiero reconocerlo. Ganaste. ¿Por qué estás tan molesta?”

Mora: “No, no estoy molesta. Lo que pasa es que cuando me concentro, y me frustro, me pongo con esta cara”

Elfenbein: “Pero, no te frustraste poh, si ganaste”

Mora: “Pero no gané a la primera pista po”

Elfenbein: “Eres muy autoexigente tú”

Mora: “Absolutamente. Aparte que uno viene a ayudar al compañero y me decepciona no poder ayudarlos más”.

Luego vino el segundo round del juego, momento que fue atentamente esperado por Mora, con cara seria y atenta. Entonces, invitada y conductor nuevamente se entramparon en una dinámica incómoda, aunque Elfenbein igualmente la toreó para que la actriz se molestara aún más:

Elfenbein: ¿Tocaste?

Mora: “No. Estoy tarareando. ¿Tengo que tocar para tararear?”

Elfenbein: “No, pero puedes empezar a tararear…”

Elfenbein: “Tocó… Estás molesta…”

Marcelo Marocchino: “Está agresiva, competitiva…”

Mora: “No, no tengo”

Elfenbein: “¿Belén? Belén, ¿estai bien? Estás molesta conmigo”

Mora: “No todo gira en torno a ti, Julián, en serio”

Elfenbein: “No, pero, ¿por qué?”

Mora: “Baja el ego, en serio, bájalo…”

Elfenbein: “Estás muy molesta conmigo. Quiero saber, ¿qué te he hecho? Yo estoy dispuesto a pedirte disculpas públicas”

Mora: “No, de verdad que nada. Ese es el problema”.

El diálogo no pasó desapercibido y fue muy comentado en Twitter, mientras el programa estaba al aire. Sin embargo, no fue hasta este miércoles que se supo la verdad de las cosas.

En su Instagram, un seguidor le preguntó por qué siempre andaba a la defensiva. Fue ahí que salió a la luz por lo acontecido en "Pasapalabra".

"Ese día estaba muy enferma y me sentía físicamente muy mal", comentó Belenaza, en el comentario que se puede leer completo a continuación: