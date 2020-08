"Parasite", "Ratched" y "Enola Holmes": La potente cartelera de estrenos que prepara Netflix para septiembre

Netflix pasará agosto para llegar con una potente cartelera de estrenos al mes de septiembre.

En primer lugar, entre los títulos que debutarán en la plataforma está la ganadora del Oscar 2020 a Mejor Película, "Parasite", de Bong Joon Ho -en RedGol puedes leer un review de esta película-.

Además, debutará la serie inspirada por la recordada enfermera villana del clásico "One Flew over the Cuckoo's Nest", "Ratched", protagonizada por Sarah Paulson e inpulsada por el reconocido productor Ryan Murphy.

Además, Millie Bobby Brown se convertirá nada menos que en la hermana del reconocido detective literario Sherlock Holmes en la adaptación de la primera aventura de "Enola Holmes".

La nueva película de Robert Pattinson junto Tom Holland "El Diablo a Todas Horas" y la extraña nueva apuesta de Andy Kaufman "Pienso en el final" también debutarán en la plataforma.

Revisa a continuación los estrenos destacados de Netflix para septiembre de 2020: