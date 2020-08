Netflix revela trailer de "Ratched", su precuela para "Atrapado sin Salida"

Uno de los personajes más icónicos del mundo del cine retornará ahora para tomar el protagonismo de su propia serie. Se trata de la "enfermera Ratched", quien debutó en la clásica película de 1975 protagonizada por Jack Nicholson, "One flew over the cuckoo's nest", o como se conoció en Latinoamérica "Atrapado sin Salida".

La nueva ficción será producida por nada menos que Ryan Murphy, la misma mente creadora de "American Horror Story" o "Nip/Tuck", y contará con Sarah Paulson en el rol titular, para contar la historia sobre el orígen de la recordada villana fílmica.

Netflix estrenó el primer trailer de la producción, sacando a relucir a Paulson en la piel de esta escalofriante enfermera. Revisa el adelanto a continuación:

El elenco se completa con Cynthia Nixon, Judy Davis, Sharon Stone, Amanda Plummer, Corey Stoll y Vincent D’Onofrio.

"Ratched" llegará a la plataforma de Netflix el próximo 18 de septiembre.