El origen de la siniestra enfermera: Netflix libera espeluznante trailer final de "Ratched"

La "enfermera Ratched" debutó en la clásica película de 1975 protagonizada por Jack Nicholson, "One flew over the cuckoo's nest", o como se conoció en Latinoamérica "Atrapado sin Salida". Ahora, el reconocido productor Ryan Murphy decidió explorar su orígenes con una serie que debutará el próximo 18 de septiembre.

Sara Paulson parece completamente compenetrada con su personaje en este adelanto que expande lo que se vio en las primeras imágenes de la producción que llegará a Netflix.

El elenco se completa con Cynthia Nixon, Judy Davis, Sharon Stone, Amanda Plummer, Corey Stoll y Vincent D’Onofrio.

Además, debutó un afiche muy acorde con la espeluznante serie "Ratched".