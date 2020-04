"Estaba tieso como palo": Pancho Saavedra revela el particular encuentro que tuvo con Charly García

Pancho Saavedra desclasificó este lunes el particular momento que vivió cuando conoció al músico argentino Charly García.

El suceso tuvo lugar cuando el conductor de "Lugares que Hablan" trabajaba en Chilevisión, para el programa "El futuro de Chile", espacio en el que iba a participar el trasandino en una de sus visitas al país.

"Cuando yo estaba en El Futuro de Chile fue Charly García, y yo me acuerdo que entré a su camarín", contó Saavedra a Martín Cárcamo en el capítulo de este lunes de "Almorzando con el Rubio", en Instagram.

Y luego el actual rostro de Canal 13 se lanzó: "droga, weón, droga. Que fuerte, pero había droga, mucha droga, y él estaba tieso como palo. Que fuerte. Perdón por lo que comenté, pero esto pasó hace 20 años. Se acaban de desmayar todos los ejecutivos de esa época, pero eso ví poh. Nunca lo había contado".

"El Futuro de Chile" era un programa que animaba Sergio Lagos en CHV.

Saavedra confesó que "nunca lo había contado, todos saben… ¿Él se rehabilitó o no?", ante lo que obtuvo una respuesta afirmativa de Cárcamo.

"Pero en esos años, cuando tuvo la cosa de que se tiraba del balcón y todo eso, y ahí estaba poh. Fido Dj (productor de 'Bailando por un Sueño') se caga de la risa… Sí poh, si todos lo vimos, así que no se vengan a hacer los weones ahora y me dejen solo", continuó.

El remate vino con un: “máxima estrella del rock, pero weón, yo lo vi, no me lo contaron. Lo vi y me echaron del camarín. Fue terrible".