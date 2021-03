Oscar 2021: Netflix y Amazon Prime Video celebran el reinado del streaming entre los nominados

A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad los servicios de streaming prácticamente reinaron entre los nominados a los Oscar 2021. Cuando antes eran discriminados, ahora dada la situación crítica de las salas de cine del mundo por la pandemia, Netflix y Amazon Prime Video sacan cuentas positivas dado el crecimiento exponencial que han tenido en el último tiempo, lo que les garantizó una contundente presencia en la premiación más importante de la industria hollywoodense.

Netflix se alzó como el favorito absoluto de la premiación con 35 nominaciones, con lo que contó 11 más que las obtenidas en 2020. "Mank" de David Fincher y "The Trial of the Chicago 7" de Aaron Sorkin le pavimentaron el camino a la plataforma para posicionarse de manera contundente en la premiación.

Con esto, Netflix se acerca cada vez más a su anhelo de conseguir una estatuilla dorada en la categoría de Mejor Película, posibilidad que se le ha arrancado de las manos desde 2014.

Justo por detrás, pero no por eso menos importante, irrumpe en el panorama Amazon Prime Video, que poco a poco va tentando a la Academia, entidad que en esta oportunidad le concedió 12 candidaturas, el mayor número que ha conseguido en los Oscar.

"Sound of Metal" es la apuesta más fuerte con seis postulaciones, una de ellas a Mejor Película, en tanto que "Borat Subsequent Moviefilm" y "One Night at Miami" compiten en categorías secundarias.

