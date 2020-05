Oriana Marzoli dispara con todo y trata de copia barata a Ignacia Michelson

Uno de los personajes que causó amor y odio en la televisión chilena fue Oriana Marzoli. La española se transformó en una de las más polémicas participantes de realitys en nuestro país, algo que hasta ella misma resalta cada vez que puede.

En conversación con "Al Otro Lado" de Nataly Chillet, la modelo habló de todo, pero lo que ha causado reacciones son sus dichos contra Ignacia Michelson, otra de las más recordadas chicas reality. "Me querían comparar todo el rato con una niña. Para empezar, me salió una mala copia y cutre, que se ponía a decir ‘con la ropa no, barriobajera'", comenzó explicando.

"'Con la ropa, no’ es un dicho mío. Y ‘barriobajero’ solo yo puedo decirlo, y no lo dices tú, menos si eres chilena, porque esa frase es de aquí de España y yo la puse de moda en Chile. Eso es lo primero", agregó molesta.

Pero la crítica no se detuvo ahí, sino que subió de tono. “Y la muy ridícula, como todo el mundo la criticó y la humilló, pues la tipa me empezó a criticar ella a mí en su Instagram, sin que yo hubiese dicho nada. Pobrecita. Evidentemente, siempre vas a ser una mala imitadora, cutre, barata, porque imitadoras tengo quinientas”, comentó por las comparaciones que se han hecho entre ambas.

A tal punto llegó la crítica que aseguró que ni siera sabía su nombre. "A una chica que se llama Michelle… ¿Puede ser? Es que no me sé bien los nombres porque nunca vi el reality".