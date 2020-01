"Mi tele esta mala o se escucha como las...": Televidentes arrasan con el show de Mocedades en Olmué 2020

Los españoles de Mocedades fueron los responsables de abrir la cuarta y última noche del Festival del Huaso de Olmué 2020 y, si bien en El Patagual lograron que la gente coreara sus canciones, además de conquistar los aplausos, las redes sociales no tuvieron piedad con el sonido de los artistas a través de la transmisión televisiva.

Un caos en la mezcla de sonido, desafinaciones, falta de voz y coordinación, entre otras cosas fueron cuestionados por los televidentes que, prácticamente, arrasaron con el espectáculo.

Fue tanta la incomodidad de la gente con las fallas del show, que los usuarios de Twitter desataron toda su creatividad contra la agrupación y éstas fueron algunas de las publicaciones:

Qué decepción escuchar a #Mocedades en #OlmueTVN ��. ¡Que manera de desafinar y de no salirles la voz! ��. Horrible el tema Charango.

#OlmueTVN me encantan mocedades pero tengo una inquietud mi tele esta mala o se escucha como las weas

La cagó el show pa malo, desafinado y muy fome, ya me dio hasta vergüenza ajena seguir viendo a Mocedades. Avisen cuando salga Pato Pimienta, me cambio de canal por ahora. #OlmueTVN

#OlmuéTVN La verdad entiendo el esfuerzo por traer a un Show al festival. Pero Mocedades No dá altura en lo Musical. Desafinación, descuadrado en los tiempos... Por ese dinero se podría haber invertido en otro número. Además es una Réplica pobre de Mocedades.

No sean despectivos con Mocedades, sólo viene para cuando estamos en dictadura, es como las apariciones de la virgen.

Estoy con ataque!! #Mocedades está des tro zan do! "Somebody to Love", una de las canciones que más amo! de Queen. Q alguien pare esto csm!. Que dolor!. ��‍♀️�� pic.twitter.com/xlIrA4LfHJ