La serie Obi-Wan Kenobi, personaje que volvió a la pantalla chica de la mano del actor Ewan McGregor, quien tras varios años repitió al icónico jedi de Star Wars, estrenó su último capítulo este miércoles en Disney Plus.

Si bien la serie había recibido críticas en sus primeros episodios, tanto a la historia como a algunas escenas que no tenían mucho sentido, tuvo el final que varios fanáticos esperaban con alta dosis de emoción.

Y es que con solo una temporada confirmada, los fans pudieron revivir grandes momentos de la saga y también sorprenderse con el regreso de algunos personajes.

¡Atención! A continuación hay spoilers de la serie Obi-Wan Kenobi y su último capítulo. Si no lo has visto y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Qué pasó en el último capítulo de Obi-Wan Kenobi?

Finalmente los fans pudieron ver un gran duelo de sables de luz entre Obi-Wan y Darth Vader, ambos reencarnados por Ewan McGregor y Hayden Christensen, respectivamente. De hecho el actor de las precuelas de Star Wars y que hizo de Anakin Skywalker, tuvo un emotivo reencuentro con Kenobi y en el que pudimos ver el rostro desfigurado de Lord Vader y escuchar la desafiante voz del actor.

Tras más de una complicación, Obi-Wan derrotó a Vader y lo dejó nuevamente a maltraer, pero claramente lo dejó vivir. Esto fue un adelanto de lo que se ve en el episodio IV, Una Nueva Esperanza.

Sin duda que el diálogo más emotivo fue cuando Vader le dijo a Obi-Wan que Anakin Skywalker había muerto y en su persona ya no quedaba nada del aprendiz jedi que alguna vez fue. Algo que por su puesto se siguió explorando en las películas originales de Star Wars.

Salvando a Leia y regresándola a su casa, y viendo como Reeva, quien fue a matar a un joven Luke finalmente desistió de hacerlo, Kenobi volvió a Tatooine a seguir cuidando a ambos niños y llegando al punto en que lo vemos en Star Wars IV.

Explicación del final: ¿Quién hace un cameo en Obi Wan Kenobi?

El final tuvo a Obi-Wan Kenobi alejándose de la casa de Luke Skywalker, pero para sorpresa de los fans (aunque varios lo esperaban), la serie terminó con un increíble cameo de un entrañable personaje de las precuelas.

Qui-Gon Jinn, interpretado una vez más por Liam Neeson, hizo su aparición en su forma espectral con Obi-Wan, algo que se ha visto a lo largo de la saga con jedi que han muerto.

El cameo tuvo una gran emoción para los fanáticos, ya que Neeson había interpretado al jedi solo en la Amenaza Fantasma, primera precuela de Star Wars estrenada en 1999.

Pero, ¿quién es Qui-Gon Jinn? Este personaje fue el maestro de Obi-Wan Kenobi y además descubrió en Tatooine a un joven Anakin Skywalker, a quien sintió desde un primer momento como alguien que cambiaría la historia de los jedi.

Con la intención de entrenarlo, finalmente le dejó esta responsabilidad a Obi-Wan luego de ser asesinado por el sith Darth Moul en una de las escenas más recordadas de la saga. Desde ese momento, Liam Neeson no había vuelto a interpretar al personaje, por lo que 23 años después, fue una gran sorpresa para los más fanáticos de la saga.

Otro de los cameos sorpresa del último episodio fue Darth Sidious, quien en una llamada con Darth Vader también tuvo su aparición, aunque este personaje ya había aparecido tanto en las 3 precuelas de Star Wars, como en el episodio IX El Ascenso de Skywalker.