"Nunca hay que escupir al cielo": Paty Maldonado repasa a Chiqui Aguayo tras ser despedida de TVN

Esta semana sorprendió la decisión de TVN de despedir a los rostros del matinal "Muy Buenos Días" a Hugo Valencia y Chiqui Aguayo. Pero esta última fue criticada por un personaje fuerte de la televisión: Patricia Maldonado.

Resulta que la expanelista de Mega evidenció en su programa "Las Indomables", un episodio con Aguayo en que la comediante no se refirió en buenos términos cuando Maldonado abandonó la televisión.

"No me gusta cuando la gente es despedida de su trabajo, pero le voy a decir algo a la señora Aguayo. Las vueltas de la vida a veces son tremendas. Cuando yo salí de Mega, ella fue la primera en jactarse y decir ‘qué bueno que salió’. Yo no me voy a alegrar que haya salido, pero debería contestarle igual: ‘qué bueno que la sacaron´".

Patricia Maldonado lleva varios meses fuera de la televisión.

La opinóloga dejó la TV posterior al estallido social. Y es que su visión de la política y de la sociedad tiene diferencias con lo que querían hacer en el matinal donde trabajaba, Mucho Gusto.

Maldonado continúo repasando a Chiqui, comentando que "‘una pena que la hayan despedido. Ahora, usted se da cuenta lo que significa cuando una persona es despedida o la sacan del medio, ¿se da cuenta? Que nunca hay que escupir al cielo, porque le cae en plena jeta’, remató la opinóloga.

Aguayo se despidió por redes sociales de TVN, agradeciendo los buenos momentos pero también quejándose por las condiciones laborales en las que estaba: "Nunca hubo fuero, trabajadora independiente sin ninguna protección. Tristemente no seré la primera ni la última”.