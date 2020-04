Notable: las bromas de Bad Bunny por la forma de su pelo en cuarentena

Las cuarentenas por culpa del coronavirus han hecho que muchos piensen en hacer cambios a su aspecto. En estos días ha sido común ver a personas con cortes de pelo o nuevos colores en su cabello, algo de lo que los famosos no están alejados.

Bad Bunny ha sido uno que más ha sorprendido en estos días de encierro con su look. Primero dejó atrás su cabello rubio para dejarlo crecer de manera natural, pero todo parece indicar que se lo tomó muy seriamente.

Hace unos días atrás publicó imágenes de su pelo, más largo y con separaciones, pero ahora se fue al siguiente nivel. Conforme pasan los días, su rulienta cabellera es cada vez más grande, algo que se está tomando con humor.

Así estaba el pelo de Bad Bunny hace unas semanas atrás

Ante el afro que se le está haciendo en su cabeza por no tener dónde cortarse el cabello, Bad Bunny no se hizo problemas y bromeó con su forma. Desde un nido hasta un brócoli, el conejo malo ha demostrado que es solo pelo y no le da mayor importancia a lo que digan.

Te invitamos a ver el actual look de Bad Bunny y las bromas sobre él:

Bad Bunny comenzó con una foto de su pelo actual

Pero luego se molestó a sí mismo al compararlo con un nido de aves

Como si fuera poco, Bad Bunny se comparó con un brócoli