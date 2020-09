"No puedo caminar": Mauricio Medina descuida su diabetes y ahora anda en silla de ruedas

La pandemia y del estrés laboral golpearon fuerte a Mauricio Medina, más conocido como "El Indio" de Dinamita Show, quien descuidó la diabetes que padece y ahora se mueve en silla de ruedas.

Tal despreocupación llevó a Medina a estar dos semanas internado en el Hospital Barros Luco, momento en el que se le sometió a dos cirugías de limpieza quirúrgica, que concluyeron con la extracción un segmento de la planta de su pie derecho.

El comediante le contó a LUN que, a diferencia de lo que había contado previamente, cuando le restó importancia a lo que había pasado, "llegué al hospital con un coma diabético".

"Al principio uno siempre reniega de estar en silla de ruedas, pero es parte del cuidado. No me queda otra porque no puedo caminar", se explicó, aunque siempre evidenciando el humor que lo caracteriza: "tengo que andar en la silla, mi camioneta nueva 2x2".

El Indio llegó a este punto después de que dejó de acudir a los controles de su diabetes, a los que se sumó que volvió a fumar una cajetilla de cigarrillos diaria y el remate vino con el estrés que le provocó la organización de un evento de humor.

Ahora, Medina está sometido a un proceso de rehabilitación, que lo tiene asistiendo al hospital tres veces a la semana. "Va evolucionando bien, rápido. Pero son varias etapas", puntualizó.

"Los diabéticos somos mentirosos. Yo me engañaba a mí mismo y mira cómo terminé. No es una buena idea", puntualizó.

Mauricio Medina se encuentra ad portas de su primer show tras la internación, el que tendrá lugar vía online el próximo 1 de octubre y que prometió "será un show para hospitalizarte de la risa".

Las entradas para el evento se pueden conseguir por medio de Passline y será la primera experiencia en solitario del humorista en este formato.