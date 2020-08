"Están viendo si me pueden salvar el dedo chico": Mauricio Medina, "El Indio", habla sobre su salud

El comediante Mauricio Medina, más conocido como "El Indio" de Dinamita Show, actualizó los detalles sobre su verdadero estado de salud, después de que esta semana se reveló que estaba internado en el Hospital Barros Luco.

"El Indio" de Dinamita Show lo primero que quiso aclarar en conversación con LUN fue que "no tengo nada grave", a pesar de que este jueves fue sometido a una cirugía.

Esto para luego recalcar que "a mi no me gusta salir en el diario por mi salud. Lo que pasa es que los diabéticos debemos cuidar de manera especial nuestros pies".

"Me hice una herida hace más de seis meses y se me infectó. Ahora el médico está viendo si me puede salvar el dedo chico o me lo tiene que amputar", detalló.

Aunque por otro lado admitió que "no me he cuidado como debía. Reconozco que soy bueno para comer y me he desordenado con la alimentación. Con la cuarentena he andado más ansioso y después hay que pagar las consecuencias no más".

"He estado haciendo cosas, trabajando y eso me tiene bien. En julio hice La Maratón de la Comedia, a beneficio de los humoristas. Voy a filmar una película.Tengo trabajo afortunadamente", concluyó el comediante.