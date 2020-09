"No logro captar bien el objetivo": Acusan "morbo" de TVN por poner al aire el programa "Mírame"

En toda una polémica se convirtió el programa de TVN "Mírame, lo que nunca te dije", que emitió su primer episodio la noche de este jueves y cuyo contenido repasó el asesinato de Daniel Zamudio, además de buscar reunir al padre del fallecido joven homosexual con uno de los victimarios.

El espacio conducido por la periodista Paulina de Allende-Salazar, según describe la misma estación estatal, "aborda hitos del país, imposibles de olvidar, con sus protagonistas o involucrados, que en ese minuto se encontraban en veredas opuestas y les entrega la posibilidad de encontrarse y decirse de frente lo que hasta ahora se guardaron".

Es "una oportunidad para despejar las dudas que aún quedan, oírse, pedir perdón, desmentir o exponer sus verdades, en definitiva una invitación al diálogo".

En esta propuesta se mostró un encuentro de Iván Zamudio con Fabián Mora, en el mismo Parque San Borja, lugar donde dieron muerte a Daniel.

La reacción del publicó en un principio fue dividida, pero en la medida que se acercaba el momento del encuentro y viendo que uno de los condenados se encuentra en libertad, como para participar en un programa televisivo, las publicaciones se volvieron mayormente negativas.

Hubo quienes incluso cuestionaron el objetivo del programa, mientras otros lo calificaron de "bizarro", ante la imposibilidad de encontrar una mejor palabra para describirlo.

Éstas fueron algunas de las publicaciones:

No entiendo el sentido de lo que están haciendo en #MirameTVN. Aunque siempre es bueno recordar lo que le hicieron a Daniel Zamudio (para no olvidarlo), no veo qué aporta este formato. Algo no está bien. — Jaime Parada Hoyl (@JParadaHoyl) September 4, 2020

Me hubiera gustado que el compromiso del papá del Dani, hubiera sido en vida.

Que se hubiera preocupado cuando el Dani daba bote de casa en casa de sus amigos para que lo alojáramos.

¿Dónde estaba él en ese momento?#MirameTVN. — JP (@JPMirandaM) September 4, 2020

Que programa más asqueroso ,periodismo unico & diferente solo por rating #MirameTVN — ariel alexis (@ArielBits) September 4, 2020

Están viendo #MirameTvn sobre el caso de Daniel Zamudio? Tengo sentimientos encontrados!

Ver a uno de sus agresores libres me da rabia!

Estar esperando que muestren cuando se va a juntar con el papá de Daniel lo encuentro morboso tb!

Es raro el programa .

Que opinan ? — Cesar Muñoz (@CexarAntonio) September 4, 2020

#MirameTVN El papá de Daniel ojalá que no llore , es mismo conchesumare q lo despreció y abandonó por ser gay, apareció cuando el caso fué mediático, pongan a la mamá. Viejo re culiao cínico, de hecho cuando murió apareció al día 3 — Jorge Torres (@JorgeTo42040828) September 4, 2020

Denuncia al CNTV, morbo, revictimización, ¿escuchan cómo habla el condenado? Está trastornado #mirametvn. Esto no es aceptable en la TV del 2020 — Camila Castillo Guerrero (@camicastillo90) September 4, 2020

Cuando creemos que el morbo no puede ser mayor, llega #MirameTVN. Por más que lo pinten como un "lindo momento de encontrarse" no tiene por dónde al juntar a un padre y al asesino de su hijo que ya está libre. — Captain Charisma #Apruebo #AsambleaConstituyente (@lshdiaz) September 4, 2020

Es irresponsable que emitían en TV a un sujeto que presenta claros rasgos de esquizofrenia. Aún peor, después de que haya participado en uno de los crimenes más "simbólicos" de este país. #mirametvn — Guillermo Jerez (@GuillermoJere13) September 4, 2020

No es malo el programa todo lo contrario este demuestra cómo es en realidad la justicia en chile y como manejan la información en estos casos .bolado o no igual se demuestra q todo es manejable y lo bueno de este programa es q saca a la luz todas estas malas prácticas #MirameTVN — Henry Barrac (@herbacon33) September 4, 2020

La pregunta es: el formato de Tv de los 70s, cuando le damos espacio “al asesino” para que hable: Tiene espacio en la TV y periodismo actual? #MirameTVN — Érika Montecinos #APRUEBO+CC (@ErikaMontecinos) September 4, 2020

¿Le parece que lo que hace este programa es violento? ¿Le parece que están limpiando la imagen de un asesino?

Denuncie, me tomó seis minutos, registro incluído, porque no tenía cuenta.#MirameTVN #CNTV #TVN24 #reportajes pic.twitter.com/uywJ9GsPP8 — Milo López (@lopezescritor) September 4, 2020

#mirametvn esta emitiendo un capitulo inmoral,lavando la imagen de uno de los asesinos de Daniel Zamudio. Su frialdad es escalofriante, claramente perturbado. No debiese estar libre. Muy mal @paulinadeallend es para denunciar al cntv. Estoy plop — Marcela Pérez Gana��️‍�� Apruebo+CC (@GanaMarcela) September 4, 2020

Cual es el fin de victimizar al ASESINO de Zamudio... wn que asco.

El tipo esta enfermo... no deberia estar en la calle. #MírameTVN — APRUEBO!!! (@Oraius) September 4, 2020

en Chile puedes declarar bajo juramento ante la corte, cumplir la mitad de la condena por un crimen de odio. Y LUEGO DAR UNA ENTREVISTA ADMITIENDO QUE TODAS TUS DECLARACIONES SON FALSAS #MirameTVN y todo muy bien ok, que lindo, buena onda, no? CHILE RECULIAO ME TENÍS HARTO — Carly XCX (@ccarlos_p) September 4, 2020

La primera entrevista a Fabián Mora, del Caso Zamudio, es un acierto periodístico de #MirameTVN. Aunque es incómodo que la entrevista sea en el Parque San Borja, al lado de la animita donde mataron a Zamudio, y es escalofriante su relato de esa noche: duro, frío y sin culpa. pic.twitter.com/qzTh3KbO51 — Rodrigo Munizaga (@rmunizagav) September 4, 2020

Una asquerosidad morbosa de programa. Deberían sancionarlos. Y la periodista prestarse para esto. #MirameTVN — Viviana (@educadoraparv) September 4, 2020

#mirametvn Encuentro una falta de respeto enorme tratar de juntar al asesino de alguien con su familia , con que fin hacen esas weas, buscan generar morbo no mas los qlos — chelita���� (@chelitha13_96) September 4, 2020

El doble estandar del Chileno, weean por el programa, pero todos querían saber detalles de cómo el nano Calderón se queria pitear a su papá.

Linda la wea#MirameTVN pic.twitter.com/UGjKFLh5Nf — PATIPELAO �� ��APRUEBO➕ (@Palitroche76) September 4, 2020

Quien fue el conshesumadre que se le ocurrió hacer #mirametvn ???

En serio creen qué hay dos caras cuando Zamudio está muerto ?

Como le dan pantalla a ese asesino por la crestaaa — ���������� (@p_yromatic) September 3, 2020

El papá de Daniel cómo se presta para este show tan morboso???#MirameTVN — Pablo Guaita (@guaitacantautor) September 4, 2020

#MírameTVN para mi no hay dos versiones y menos la de Fabián Mora, una tipo que participo en un brutal ataque homofóbico y horrendo contra Daniel Zamudio. Me da rabia, cumplió 7 años y verlo sonreír de esa manera y escucharlo hablar, se nota que no esta sano mentalmente. — Veliz Raquel (@raquelv_veliz) September 4, 2020

#MirameTVN.. Estimados Twitteros.. Fácil ��‍♀️ Denunciemos este Pseudo Programa, menos de TVN, al CNTV...��������������.. pic.twitter.com/B1DDNPSVY6 — CulturadeGatos (@Culturadegatos) September 4, 2020

Estoy tratando de entender el programa #MirameTVN porque no logro captar bien el objetivo de este tipo de formato. ���� — Rodolfo Figueroa (@YoSoyFito_) September 4, 2020

Dándole pantalla a psicópatas #MirameTVN — Javiera Torres (@SuaveJavito) September 4, 2020

Por mí parte, #MirameTVN se va de denuncia al CNTV mañana. — Karen G. (@karenglavic) September 4, 2020

Es violento que Televisión Nacional de Chile remueva las profundas heridas provocadas por brutal crimen de odio homosexual a #DanielZamudio. Ningún formato de TV sensacionalista y morbosa como #MeaCulpa #MirameTVN repararán tanto dolor e injusticia social. cc: @fdanielzamudio �� pic.twitter.com/XBS4Esg5xX — Víctor Hugo Robles (@elchedelosgays) September 4, 2020

#MirameTVN no entrega ninguna certeza, salvo testimonios del condenado en evidente estado de desequilibrio. Irresponsable morbo televisivo. No hay una auténtica búsqueda de la verdad. Es un reality sensacionalista. No aporta, distorsiona. Controvertida y angustioso desenlace. — Les. (@lestereo3) September 4, 2020

Igual es un poco morboso el programa....es triste recordar la muerte de zamudio....#MirameTVN @TVN — Loretto (@Loretto87643578) September 4, 2020

#MirameTVN Este programa es perturbador , indolente , confuso , horrible. No era ético sacar al aire este programa por que simplemente no aporta nada, refleja el abandono de un padre , manipulación de la justicia y no aporta al esclarecer la verdad, ni a la conciliación — Andrés Peréz (@AndrsPerz7) September 4, 2020