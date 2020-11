"No estábamos seguros": Pamela Díaz se sincera sobre ocultar relación con Jean Philippe Cretton

Pamela Díaz ya está más suelta de cuerpo para hablar de su relación con Jean Philippe Cretton, después de que oficializaran el vínculo justo antes de irse al Caribe a pasar unas lluviosas vacaciones. Y, si bien su amiga más cercana ya había dado a conocer algunas razones para ocultar el romance, ahora fue la misma "Fiera" quien se refirió a este punto.

Díaz retornó a una nueva temporada de su programa "Socias" en Instagram, momento en el que conversando con Begoña Basauri se sinceró explicando que "lo de Jean Philippe fue sorpresivo, ni yo lo esperaba jajaja..."

"A mí no me gustaba Jean Philippe, nada. Estuvimos como un mes (animando La noche es nuestra) y no teníamos nada de onda, durante un mes era hola y chao", recordando lo mal que se llevaban en el programa de Chilevisión.

Entonces, según Pamela, ahora "los dos no queríamos contar, porque no estábamos seguros que nos queríamos".

Pero como "ya es más serio" se dio el momento preciso para dar a conocer públicamente la relación. Aunque "La Fiera" no se anda con rodeos y por eso advirtió que "yo no quiero pensar en el futuro, estamos bien así, en el presente".