Matt Damon y Ben Affleck se volverán a unir en un nuevo proyecto cinematográfico para Amazon Studios, Skydance Sports y Mandalay Pictures. Sí, como lo leíste, los actores serán parte de una película que abordará la historia del surgimiento y la explosión masiva de Nike.

En esta ocasión, Affleck será el encargado de dirigir la película, mientras que Damon será el protagonista con un guión original de Alex Convery, que fue incluido en la lista negra de 2021 de los mejores guiones no producidos.

Pese a que el prometido de Jennifer Lopez nunca ha dirigido a Damon, la pareja coescribió y protagonizó juntos la película Good Will Hunting de Gus Van Sant de 1997, que les valió un Premio de la Academia al Mejor Guión Original. Además, recientemente volvieron a formar equipo en la película The Last Duel de Ridley Scott.

¿Cómo se llama la nueva película que reunirá a Matt Damon y Ben Affleck?

Si bien, la producción todavía no tiene nombre, se conoce que contará la historia de como Sonny Vaccaro (Damon) un vendedor de zapatillas hizo todo lo posible para contar con un acuerdo con el deportista Michael Jordan, transformándose en la relación empresarial más importante de la historia entre una marca y un atleta. Para lograrlo, tuvo que acercarse a las personas más cercanas a Jordan.

Por otro lado, Affleck también hará su aparición, siendo el cofundador de Nike, Phil Knight, en una historia de esfuerzo donde parecía improbable contar con tal nivel de deportista.