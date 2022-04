Jennifer Lopez ha dado mucho que hablar durante los últimos días, tras conocerse que el actor Ben Affleck le ha pedido matrimonio nuevamente 20 años después de anunciar su compromiso en 2002.

"Fue totalmente inesperado. Mi amor, Ben, se arrodilló y me dijo cosas que nunca olvidaré. Me puso el anillo y me preguntó si quería casarme con él. Fue un momento perfecto", compartió la actriz con sus fans a través del boletín de noticias On the jLO.

Sin embargo, esta no es la única razón por la que ha dado que hablar, ya que este miércoles se reveló que un nuevo documental de su vida titulado Halftime se estrenará próximamente en el servicio de streaming Netflix.

Esta producción seguirá a la superestrella mientras reflexiona sobre sus hitos y su evolución como artista, navegando por la segunda mitad de su carrera. De acuerdo a su directora Amanda Micheli, ofrecerá un vistazo íntimo detrás de la cortina que revela el valor y la determinación que hacen de Jennifer el ícono que es.

¿Cuándo se estrena el documental de Jennifer Lopez en Netflix?

El nuevo documental de JLo, Halftime, se estrenará el próximo 14 de junio mediante Netflix, aunque tendrá un preestreno en la edición 2022 del Tribeca Festival que se desarrollará entre el 8 y el 19 de junio en Estados Unidos.