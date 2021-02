Nicole Luli Moreno recuerda cuando fue elegida reina del Festival de Viña: "No podía creerlo"

La cancelación del Festival de Viña no es motivo para que la gente no recuerde los mejores momentos, tal como hizo Luli, quien en conversación con Francisco Halzkinki recordó los momentos tras su coronación como la Reina del Festival el año 2016.

Sobre su paso por la alfombra roja y su coronación la ex participante de Amor a Prueba indicó en la trasmisión para @expertoenreality que "No podía creerlo, me ovacionaban de una manera que yo en mi vida me lo hubiese imaginado”.

También recordó el piscinazo tradicional que debe hacer la soberana del certamen. “Yo veo en Google y las fotos que salen del piscinazo, ¡wow!, el cuerpo recto y el piscinazo perfecto".

“El momento que más disfruté de todo fue el piscinazo, cuando iba bajando por la escalera dije ‘este es mi mejor momento’. Lo disfruté, la adrenalina, me relajé, disfruté y cuando lo empecé a sentir recién dije ‘Dios mío, lo que acabo de lograr, ¿Dónde estoy? Que lindo momento’. Era un sueño” indicó la conocida figura de TV.

Halzinski le preguntó "¿Te dio miedo que en algún momento se despegara algo o se viera algo?”

A lo que Nicole responde que "para serte sincera no, porque el trabajo de Marlon Parra fue con tanta dedicación, con tanto amor y con cada cuidado, que el pegamento que utilizó él me dio la confianza suficiente para que yo pudiese disfrutar el momento del piscinazo, de sumergirme, luego salir".

“En algún momento la prensa me preguntaba muchas cosas y ya era el momento de salir, porque ahí posiblemente los pétalos se podrían haber salido. Pero en ese sentido fui súper cuidadosa y no me lo hubiera permitido". Agregó después.