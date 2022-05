La actriz describió una particular situación que experimentó con conocidos rostros.

Después de que el pasado 26 de abril se entregó el veredicto y estando a la espera de que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar entregue la sentencia en el juicio contra Nicolás López, quien es culpable de dos delitos de abuso sexual, ahora se revelaron más detalles sobre los testimonios que se entregaron en el proceso, incluyendo la extraña experiencia que vivió Josefina Montané.

Este miércoles, Chilevisión puso al aire un reportaje exponiendo algunos de los relatos que se utilizaron como pruebas para resolver la situación del cineasta.

Entre ellos figuraba el de Montané, quien testificó en contra del director, describiendo un suceso en el que se vio involucrado y que evidenció el particular comportamiento de López, incluso en sus encuentros laborales.

De lo que se puede escuchar en los audios, la actriz se quebró al recordar lo sucedido, planteandomuy afectada que "soy testigo de las víctimas de Nicolás López".

Nicolás López: ¿Qué dijo Josefina Montané sobre el director?

Entonces, Pin explicó: "Me llaman a participar de este piloto y recuerdo que estaba grabando Javiera Díaz de Valdés con Eli Roth".

"Y empiezan a darse besos y recuerdo que me llamó mucho la atención que Nicolás jadeaba, se veía como excitado, con respiración agitada", relató de entrada.

Luego, cuenta que "yo miraba a mi entorno y decía 'por qué nadie hace nada, esto no es normal'. Me acuerdo de haberle preguntado a alguien '¿está excitado, frente a todos?'. Y me dicen que sí, que es normal en él".

La sentencia en contra de Nicolás López será revelada el próximo lunes 16 de mayo.