El caso que se armó en contra del director Nicolás López por las acusaciones de abuso en su contra no solo arrasaron con la reputación del cineasta, sino que también con los lazos de amistad que unían a quienes lo rodeaban. De hecho, este fin de semana se reveló el quiebre que vivieron las compañeras de elenco en Soltera Otra Vez, Paz Bascuñán y Josefina Montané, a propósito de las denuncias.

La nieta de Patricio Aylwin se enfureció cuando supo de las involucradas en el reportaje de Revista El Sábado y dejó el grupo de WhatsApp de la exitosa teleserie de Canal 13, donde la recordada Flexible era su rival de amores.

Montané fue una de las mujeres que testificó contra López, gran amigo y ultra cercano a la hija de Mariana Aylwin. Además, hubo un raspacachos por otra de las figuras involucradas en el caso.

¿Cómo se produjo el quiebre entre Paz Bascuñán y Josefina Montané?

De acuerdo con el diario La Tercera, Bascuñán se enteró que tanto Montané como Lucy Cominetti se sumaron a los testimonios publicados por el reportaje de Revista Sábado donde se denunciaba a López.

Fue en ese momento que la actriz de No Estoy Loca decidió abandonar el chat que habían formado con todo el elenco de la producción el año 2012.

"En mi vida he intentado que mi discurso privado sea lo más parecido a mi discurso público. Veo en la coherencia un valor", partió diciendo en un mensaje antes de salirse.

A eso sumó que "me golpeó que la Lucy instalara a Miguel (Asensio) como alguien que hacía de tapadera. Ambas sabemos que no se lo merece".

"No le mando un directo porque la inocencia la perdí y no quisiera que nadie me saque de contexto. No quiero formar grupo con alguien que me ha dañado de esta manera", fue parte de lo que escribió la protagonista aquel 30 de junio de 2018, mismo día que salió la investigación a la luz y que ella se silenció en ese WhatsApp.